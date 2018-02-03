محافظ دمياط: نسعى لتطوير قصور الثقافة بالمحافظة لتكون مركز إشعاع





دمياط- معتز الشربينى

كلف الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط ناصر العزبي مدير عام مديرية الثقافة بدمياط تطوير قصور الثقافة بالمحافظة ووضع آلية النهوض بالمستوى الثقافي من خلال تفعيل دور القصور في تنظيم الأمسيات والندوات التثقيفية وكذا إقامة المهرجانات الفنية لتقديمها لأهالي المحافظة.

ومن جانبه قال العزبي لـ " اليوم السابع " نحاول جاهدين في ظل رعاية المحافظ ، ودعم دكتور أحمد عواض القيادة الجديدة للهيئة العامة لقصور الثقافة بوضع أسس التجديد والتغيير والتطوير لقصور وبيوت الثقافة بالمحافظة لتكون مركز إشعاع ثقافي ، مضيفا : تم التغلب على كثير من السلبيات وأشار أن قصر الثقافة فى دمياط شهد خلال الفترة الماضية العديد من الأنشطة الثقافية والفنية ودورات تعليم الأشغال للسيدات ومسابقات شعرية وفنية مشيرا إلى بذل المزيد من الجهد لتعميم كافة الأنشطة فى مختلف قصور وبيوت الثقافة بالمحافظة.