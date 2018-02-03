محافظ جنوب سيناء: عقد اجتماع اسبوعيًا لمتابعة تنفيذ المشروعات العالقة





جنوب سيناء – فايزة مرسال

عقد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا بمكتبه فى شرم الشيخ بحضور اللواء محمود عيسى، سكرتير عام المحافظة، واللواء نادر عشماوى، السكرتير العام المساعد، وجميع رؤساء المدن ومديرى إدارت التخطيط العام، والمالية، والادارت المعنية.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن الاجتماع جاء للوقوف على الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية بجميع مدن المحافظة، والمشروعات التى سيتم افتتاحها فى العيد القومى للمحافظة فى مارس، وعيد تحرير سيناء فى شهر أبريل 2018.

وشدد المحافظ على ضرورة الوصول لمعدلات التنفيذ بمشروعات الخطة الإستثماريه طبقا للبرنامج الزمنى للتنفيذ والانتهاء منها قبل نهاية العام المالى الحالى 30 يونيه 2018.

كما تم عقد اجتماعا بحضور المهندس محسن سعيد حامد، رئيس جهاز تعمير سيناء، والمهندس السيد فهمى، رئيس منطقة تعمير سيناء، والمهندس جمال أبو الهدى، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالمحافظة لمتابعة مشروعات الطرق وجميع المشروعات التى يقوم بتنفيذها الجهاز بمدن المحافظة

وقرر محافظ جنوب سيناء عقد اجتماع أسبوعيا بحضور رؤساء المدن والمعنيين لمتابعة تنفيذ المشروعات والوقوف على تطابقها مع البرنامج الزمنى المعد لها، وتذليل العقبات أن وجدت لسرعة التنفيذ.