محافظ القاهرة يعلن تنظيم مسابقة للأطفال ضمن حملة "خليك زى أدم"





كتب سيد الخلفاوى

أعلن المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أنه سيتم طرح مسابقة للاطفال والشباب من 3 سنوات إلى 15 سنوات خلال أيام من خلال الموقع إلكترونى للمحافظة أو صفحة المبادرة على الفيس بوك فى فن الكاريوكى على أغنية "خليك زى ادم".

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يأتى فى إطار مبادرة خليك زى آدم ، حيث ستكون المسابقة مصحوبة باللحن المميز للأغنية وكذلك الكلمات على أن يقوم المشارك بتسجيل صوتى بصوته وإرسالها مرفقا بها صورة شهادة الميلاد أو صورة كارنيه المدرسة.

وأوضح محافظ القاهرة أنه سيتم منح جوائز للمتسابقين بقيمة 3000 جنيه للفائز الأول و2000 جنيه للفائز الثانى و1000 جنيه للفائز الثالث وجوائز عينية من الرابع إلى العاشر وسيتم التحكيم لاختيار افضل المتسابقين من خلال لجنة متخصصة مشكلة بمعرفة المحافظة .