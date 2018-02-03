محافظ القاهرة يعلن الاستعداد لبدء الفصل الدراسى الثانى





سيد الخلفاوى

وجه المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بإلزام جميع المدارس غدًا الأحد، بتخصيص فقرات إذاعية فى الطابور الصباحى، خاصة بتعريف التلاميذ والطلاب بمختلف المراحل بأهمية التفاعل مع حملة "خليك زي آدم ومترميش حاجة على الأرض"، تزامنًا مع بدء الدراسة غدًا في معظم مدارس العاصمة.

كما كلفه المحافظ، فى بيان له، باستغلال الطلبة في جميع المدارس بالتفاعل مع الحملة، موضحًا أن القاهرة بها أكثر من 2 مليون طالب وطالبة، وكل حي به ما لا يقل عن 120 مدرسة، وهذا يمكن الاستفادة منه في المبادرة التي بدأت تتوسع حاليًا بأحياء القاهرة المختلفة من خلال مراكز الشباب والمدارس، والتي سوف تنتظم في الدراسة بعد انتهاء إجازة منتصف العام.

من جانبه، أوضح محمد عطية، وكيل وزارة التعليم بالقاهرة، على انتهاء أعمال الصيانة البسيطة خلال الإجازة، من إصلاح دورات المياه والفصول والديسكات والزجاج وأعمال السباكة وإعادة طلاء الأسوار وخلافه.

وأشار عطية أن محافظ القاهرة، كلفه بإلزام المدارس، بإعداد مجموعات تقوية، تتيح للطلبة شرحًا مفصلاً، يغنيهم ويغني أسرهم عن استغلال مراكز الدروس الخصوصية لهم، مع إلزام أجهزة الأحياء بغلق جميع المراكز غير المرخصة وتشميعها.