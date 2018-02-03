محافظ القاهرة يشارك فى "خليك زى أدم" بحى غرب مدينة نصر.. صور





كتب سيد الخلفاوى

شهد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة احتفالية بمجمع الملك فهد بمدينة نصر فى إطار فعاليات مبادرة خليك زى آدم وماترميش حاجة على الأرض، التى أطلقتها محافظة القاهرة وتستمر فى جميع الأحياء ومراكز الشباب والنوادى بهدف توعية المواطنين بعدم إلقاء أى مخلفات بالشوارع وتضمنت الحفل الذى نظمه رئاسة حى غرب مدينة نصر تحت إشراف العميد أحمد محمد أنور رئيس الحى بالتعاون مع المنطقة التعليمية بالحي وجامعة الأزهر فقرات فنية وأشعار للأطفال تحث علي تحسين السلوكيات وأهمية النظافة والماثل زي أدم كقدوة لجميع الأعمار كما استعرض المحافظ خلالها عرض لأنشطة طلاب المدارس لتدوير المخلفات وتحويلها إلي لوحات فنية ومعمارية، كما قام بزراعة شجرة إهداء من جامعة الأزهر والتى تعمل على مبادرة أهمية زراعة الشجر بالأماكن المناسبة والشوارع.

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تتوسع حاليا بأحياء القاهرة المختلفة من خلال مراكز الشباب والمدارس والتى سوف تنتظم فى الدراسة بعد انتهاء إجازة منتصف العام من الغد، التى شهدت أعمال الصيانة البسيطة خلال الإجازة من إصلاح دورات المياه والفصول والديسكات والزجاج وأعمال السباكة وإعادة طلاء الأسوار وخلافه ، مشيرا إلى أن القاهرة بها أكثر من 2 مليون طالب وطالبة وهو مايمثل 1/5 سكان القاهرة وبزيادة الوعى لديهم بأهمية النظافة مما سيكون له دور إيجابى على نظافة شوارع العاصمة.