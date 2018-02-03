محافظ القاهرة: تطوير كوبرى الجلاء منحة من البنك الأهلى بتكلفة 10 ملايين جنيه

محافظ القاهرة: تطوير كوبرى الجلاء منحة من البنك الأهلى بتكلفة 10 ملايين جنيهالسبت، 03 فبراير 2018 02:12 م
المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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قال المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، إن مديرية الطرق بالتعاون مع أجهزة المحافظة بدأت تطوير كوبرى "الجلاء"، بمنحة من البنك الأهلى، بتكلفة 10 ملايين جنيه، بعد الانتهاء من كوبرى قصر النيل.
في سياق متصل، كلف محافظ القاهرة رؤساء الأحياء، بالتواصل مع المجتمع المدنى، للمساهمة فى تطوير بعض المشروعات، بما يخدم المواطنين، وقبول التبرعات غير مشروطة، مع تسجيل ذلك فى الدفاتر الرسمية بنطاق كل حى.
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