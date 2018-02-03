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محافظ الدقهلية: 30 مليون جنيه لاستكمال الصرف الصحى بنبروه والسنبلاوين

السبت، 03 فبراير 2018 06:25 م
محافظ الدقهلية: 30 مليون جنيه لاستكمال الصرف الصحى بنبروه والسنبلاوين الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية


الدقهلية شريف الديب
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أعلن الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، توفير الدعم المالى اللازم لاستكمال مشروعات صرف صحى بمركزى نبروه والسنبلاوين، شملت استكمال مشروع الصرف الصحى بقرية درين مركز نبروه بتكلفه قدرها 20 مليون جنيه، واستكمال محطة معالجة الصرف الصحى بقرية المقاطعة مركز السنبلاوين بتكلفه قدرها 10 مليون جنيه.

وأشار الشعراوى، فى بيان اليوم، إلى أنه تم الاتفاق مع الدكتورة هاله السعيد، وزيرة التخطيط، على توفير الدعم المشار اليه لاستكمال الاعمال بهذين المشروعين لدخولهما الخدمة، فى اطار التعاون والتنسيق المستمر مع الوزارات المعنية بهدف توفير الدعم اللازم للمشروعات الجارى تنفيذها والتى كانت متوقفة لعدم وجود موارد ماليه لاستكمالها بنطاق المحافظة.

ومن ناحيه أخرى أكد محافظ الدقهلية، توفير الدعم اللازم لاستكمال عدد من الأندية الرياضية فى كل من طلخا، ميت غمر، نادى الناصرية بجديلة بالمنصورة، مشيرا إلى التعاون البناء مع المهندس خالد عبد العزيز وزير، الشباب والرياضة، لدعم المؤسسات والأنشطة الرياضية على مستوى الأندية ومراكز الشباب على مستوى المحافظة، لتكون نقاط اشعاع ثقافى واجتماعى ورياضى لأبناء الدقهلية.

وأشاد محافظ الدقهلية، بالاهتمام والتعاون البالغ من الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، واستجابتها الفورية لمطالب محافظه الدقهلية فى هذا الشأن أو فى أى مطالب خاصة بالمشاريع بنطاق المحافظة.


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