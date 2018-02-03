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محافظ الدقهلية يشهد احتفالية تدشين عمل برنامج تكافل وكرامة

السبت، 03 فبراير 2018 07:02 م
محافظ الدقهلية يشهد احتفالية تدشين عمل برنامج تكافل وكرامة محافظ الدقهلية خلال الاحتفالية


الدقهلية شريف الديب
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شهد الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، احتفالية تدشين عمل لجان المساءلة المجتمعية ببرنامج تكافل وكرامة وإلقاء القسم مع أعضاء اللجان.

 

حضر الاحتفالية الدكتورة بلقيس هجرس، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى لبرنامج تكافل وكرامة، أمانى النادرى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، رمضان شوربة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، منال عطية، رئيس حى غرب، جلال غازى، رئيس مجلس إدارة الاستاد، وجميع القيادات التنفيذية، وأعضاء مجلس النواب.

 

وأكد محافظ الدقهلية، على أن أحد الجوانب المتميزة للشعب المصرى هو التكافل وان يد القادر تمتد إلى يد المحتاج، مشيرًا إلى أن على كل منا أن نكون أمناء فى تقديم الدعم للمستحقين موجها حديثه لأعضاء اللجان على أنهم على قدر كبير من المسئولية، موضحًا أن مهمة لجان المساءلة المجتمعية تحديد وتنقية المستحقين ببرنامج تكافل وكرامة ومساعدة من ينطبق عليه الشروط والتقديم للتسجيل واستخراج المستندات المطلوبة بالإضافة إلى توعية المواطنين بالبرنامج وكيفية الاستفادة منه لكل أفراد المجتمع بنطاق الوحدة المحلية وان يصل الدعم لمستحقيه من الأسر الأولى بالرعاية، مضيفًا: "أننا ننشئ ظهير مجتمعى واعى عنده الخبرات ورقيب على ما يقدم من خدمات وأن يتحمل هذه المسئولية الضخمة وتحرى الدقة جيدا فى معرفة من يستحق ومن لا يستحق معاشات تكافل وكرامة"، مؤكدا على أن كل مواطن متلقى للخدمة هو منتج للخدمات.

 

وفى نهاية الاحتفالية قرأ محافظ الدقهلية، القسم الخاص باللجان وردد القسم وراءه أعضاء اللجان البالغ عددها 187 لجنة بإجمالى 1500 فرد فى 18 إدارة اجتماعية على مستوى المحافظة، وكان نص القسم (اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم أن أعمل جاهدا مع زملائى على التحقق من وصول دعم تكافل وكرامة للفقراء وكبراء السن وذوى الإعاقة والأيتام وأن أتحرى فى عملى العدل والنزاهة وأن يكون عملى خالصًا لوجه الله والمجتمع والوطن وان لا أفشى أسرار عمل لجان المسائلة المجتمعية والله على ما أقول شهيد).

 

جدير بالذكر أنه تم تسجيل 160 ألف أسرة ببرنامج تكافل وكرامة منذ بدء تنفيذ البرنامج حتى الآن الذى يتم تنفيذه بإشراف إدارة التضامن الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعى.


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