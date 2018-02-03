محافظة المنوفية: بدء دراسات إزالة مقلب أبو خريطة وإقامة مصنع لتدوير القمامة





المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية عن بدء الدراسة الفعلية لإزالة مقلب أبو خريطة وإقامة مصنع لتدوير القمامة خلال فترة وجيزة، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، وبالتنسيق مع الدكتور خالد فهمى وزير البيئة ، والدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم المخلفات وممثلى مشروع إدارة المخلفات بوزارة البيئة، وفى إطار خط التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة للقضاء على المقالب العشوائية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

حيث ناقش السكرتير العام لمحافظة المنوفية التكلفة الاقتصادية والبعد الزمنى لعدة دراسات لتطوير مقلب أبو خريطة واختيار بديل مناسب منها، على أن يتم خلال الفترة المقبلة إعداد كراسات الشروط والمواصفات لطرح هذه العملية.

كما أشار السكرتير العام إلى أن عملية إزالة مقلب أبو خريطة تهدف إلى الحفاظ على البيئة عن طريق الحد من انبعاث الروائح الكريهة والأدخنة والغازات الناتجة من احتراق المخلفات من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم فضلا عن الحفاظ على المظهر الحضارى.

يذكر أن مقلب أبو خريطة يقام على مساحة 13،499 م2 بناحية العزبة الغربية طريق الماى بمدينة شبين الكوم ويخدم المقلب حى غرب – حى شرق – 36 قرية بمركز ومدينة شبين الكوم فضلا عن الجامعة والمدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية وتبلغ حجم التراكمات القديمة بالمقلب 500 ألف طن وحجم القمامة الواردة للمدفن يوميا 300 طن.