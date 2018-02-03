"مجمع ليبيا" يطالب المجتمع الدولى بتفعيل اتفاق الصخيرات لحماية أهل تاورغاء





كتب أحمد جمعة

يقوم الدكتور عارف النايض، وفريق من المستشارين فى مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة بزيارة عدد من العواصم الغربية، والاجتماع مع شخصيات رفيعة المستوى، ومسؤولين، ومنظمات مجتمع مدنى.

وبحسب بيان صحفى لمجمع ليبيا للدراسات، تهدف هذه الزيارات إلى إستذكار استحقاقات القرارات الدولية الخاصة بحماية المدنيين في ليبيا، وبنود اتفاق الصخيرات الخاصة بحقوق النازحين والمهجرين داخل وخارج ليبيا وكذلك المعتقلين، وكذلك استحقاقات اتفاقية رجوع أهالي تاورغاء إلى مدينتهم بعد معاناة دامت سبع سنوات، وكارثة منعهم من دخول مدينتهم حسب الإتفاقية.

وطالب فريق العمل المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية نحو المدنيين، حسب القرارات التى استخدمت ذريعة فى 2011، ثم أهملت، ليترك المدنيين في براثن المليشيات والعصابات، وحسب اتفاق الصخيرات والذي لم تنفذ منه الا بعض البنود بإنتقائية فجة.