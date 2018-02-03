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"مباحث الأموال" تتحرى عن نشاط طالب بعد ضبطه خلال ترويج عملات مزورة ببولاق

السبت، 03 فبراير 2018 04:00 ص
"مباحث الأموال" تتحرى عن نشاط طالب بعد ضبطه خلال ترويج عملات مزورة ببولاق أموال مضبوطة


كتب أحمد إسماعيل
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كلفت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية برئاسة المستشار حازم لمعي، ضباط مباحث الأموال العامة بسرعة التحريات حول نشاط طالب سقط متلبسا بترويج العملات المالية المقلدة. 

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقررت إرسال العملات المزيفة إلى خبراء التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لإعداد تقرير فنى بها. 

وكان ضابط مباحث الفنادق بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، والمعين خدمة تأمين محور فندق هيلتون رمسيس بمنطقة بولاق أبو العلا، ألقوا القبض على "مصطفى س أ" 22 سنة، طالب، وبحوزته 10 أوراق مالية فئة الـ200 جنيه بإجمالى 2000 جنيه "مقلدة".

وبمواجهته اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها بين المواطنين، وأضاف بتحصله عليها من أحد الأشخاص يدعى "القزاز"، وجارى تحديده وضبطه، مقابل مبلغ 400 جنيه صحيحة للألف جنيه المقلدة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق والتى أمرت بما سبق .

 


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