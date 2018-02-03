مئات السائحين فى نيوزيلندا يغادرون منطقة بعد أن تقطعت بهم السبل فيها بسبب عاصفة





سيدنى (رويترز)

تمكن مئات من السائحين من مغادرة بلدة نائية بنيوزيلندا، بعد أن تقطعت بهم السبل هناك منذ 48 ساعة بعد أن ألحقت عاصفة عاتية أضرارا بالطرق.

وغادر نحو 600 سائح بلدة هاست التى تبعد 426 كيلومترا شمال غربى ديوندن على الساحل الغربى لساوث أيلاند وهى منطقة تراث عالمية تشتهر بمناظرها الطبيعية الخلابة بعد تطهير الطريق.

وكانت انهيارات أرضية قد أغلقت الطريق بعد أن أدت الأحوال الجوية السيئة الناجمة عن الإعصار المدارى فيهى إلى التسبب فى وقوع أضرار بالساحل الغربى واقتلاع أشجار وسقوط خطوط كهرباء وانهيار جسر وإغلاق طرق.

وقال مسؤولو الدفاع المدنى فى وست كوست إن 117 آخرين من قائدى السيارات الذين تقطعت بهم السبل فى فوكس جليشر تمكنوا أيضا من المغادرة اليوم السبت بعد إصلاح الطرق.

وأدى الإعصار إلى غمر مدينة ديوندن الجنوبية وبلدة بولر على الساحل الغربى بالمياه، مما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ ومطالبة السكان بعدم السفر برا.