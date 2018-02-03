مؤرخ بارز: ترامب يستخدم لغة عنصرية ساهمت فى إشعال الحرب العالمية الأولى

مؤرخ بارز: ترامب يستخدم لغة عنصرية ساهمت فى إشعال الحرب العالمية الأولىالسبت، 03 فبراير 2018 05:41 م
دونالد ترامب - الرئيس الأمريكى
كتبت رباب فتحى
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حذر المؤرخ البارز، دان سنو، من أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يستخدم نفس النوع من "اللغة العنصرية العلنية" و "التعبيرات المرعبة عن القومية الشعبية" التي ساعدت في بدء الحرب العالمية الأولى، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
وحذر المؤرخ، الذى قدم العديد من الأفلام الوثائقية للبي بي سي، من أن ترامب "يتحدث مرة أخرى عن صراع القوى العظمى تقريبا كما لو أنها أمرا مرغوبا فيه، كتجربة تطهير من شأنها أن تعزز الرجولة الأمريكية".
وقال سنو في مقابلة مع صحيفة "ذا اندبندنت": "عندما يتحدث ترامب عن كوريا الشمالية ويهدد بالعنف ويتحدث عن حجم ترسانته النووية، علينا أن نتذكر شعراء الحرب.يجب أن نتذكر أن هؤلاء الشبان الذين خرجوا من الحرب في عام 1914 عانوا من أشياء مروعة لا يمكن تخيلها، وفعلوا ذلك لأن الرجال الأكبر سنا كانوا قلقين من الوضع الوطني ".
وأضاف: "هناك أوجه تشابه هامة مع عام 1914 (عام اندلاع الحرب العالمية الأولى) الأول هو استخدام ترامب للغة العنصرية العلنية. فمثلا وصفت المكسيكيين بالمغتصبين. "
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