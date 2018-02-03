ليه تستنى محصل وكشاف الكهرباء.. سجل قراءة العداد إلكترونيا × 5 خطواتالسبت، 03 فبراير 2018 01:52 م
عداد كهرباء - صورة أرشيفية
كتبت رحمة رمضان
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تجنبا لمشاكل فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية التى يعانى منها عدد كبير من المواطنين، بسبب تأخر محصل الكهرباء وعدم التزام الكشاف بأخذ قراءة العداد الشهرية، ينشر "اليوم السابع" 5 خطوات لكيفية تسجيل قراءة عداد الكهرباء إلكترونيا دون الانتظار لموظف شركة الكهرباء وتفادى صدور الفاتورة الشهرية بقيمة أكثر من الاستهلاك الفعلى أو بها أى أخطاء تتعلق بقراءة العداد.
وفيما يلى خطوات تسجيل القراءة إلكترونياً:
1- ادخل على موقع خدمات الكهرباء الذكية أو نزل تطبيق التليفون المحمول www.egypterases.com .
2- أنشئ حساب على الموقع أو التطبيق وسجل بياناتك المطلوبة (الميل – رقم المحمول – رقم البطاقة الشخصية).
3- سجل بيانات عدادك أو الرقم الموجود على الإيصال الشهرى وضع اسم مكان مميز للعداد مثل (البيت – العيادة – الدور - ...).
4- كل شهر سوف يصلك تنبيه مع بدء فترة التسجيل وفاتورتك على الميل.
5- يتم تسجيل قراءة العداد على الخط الساخن لوزارة الكهرباء رقم 121.
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عدد الردود 0
بواسطة:
محمود كمال
الموقع مش شغال
الموقع مش شغال بقاله اكتر من سنه وحتى هذه اللحظه
عدد الردود 0
بواسطة:
رضا
الموقع لايعمل
الموقع لايعمل
عدد الردود 0
بواسطة:
د محمد مرجان
الأستاذة رحمة رمضان
طبعا شكرا لحضرتك بس من الواضح ان حضرتك لم تحوالي أولا تنفيذ هذه الخطوات حيث ان الموقع مقفول منذ شهور لأن مطوري التطبيق على الاندرويد وكذلك مطوري هذا الموقع لم يجدوا التمويل المناسب لاستمرار هذا المشروع الرائع أرجو من السادة الكتاب على الموقع التأكد مما ينشروه
عدد الردود 0
بواسطة:
خالد
تم الغاء التطبيق
رجاء المراجعة حيث تم ايقاف الخدمه منذ حوالي عام تقريبا
عدد الردود 0
بواسطة:
خالد
تم الغاء التطبيق
رجاء المراجعة حيث تم ايقاف الخدمه منذ حوالي عام تقريبا
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
ليه تستنى محصل وكشاف الكهرباء.. سجل قراءة العداد إلكترونيا × 5 خطوات
على فكرة الموقع مقفول من شهور ازاى تنزلوا اعلان عن الموقع وهوه مش شغال www.egypterases.com
عدد الردود 0
بواسطة:
المعالومات خاطئه
المعالومات خاطئه
تم الغاء الخدمة من سنة والغاء التطبيق
عدد الردود 0
بواسطة:
خالد محمود
تم حذف برنامج قراءات العداد
البرنامج مغلق من جهاز حماية المستهلك