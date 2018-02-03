ليه تستنى محصل وكشاف الكهرباء.. سجل قراءة العداد إلكترونيا × 5 خطوات





كتبت رحمة رمضان

تجنبا لمشاكل فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية التى يعانى منها عدد كبير من المواطنين، بسبب تأخر محصل الكهرباء وعدم التزام الكشاف بأخذ قراءة العداد الشهرية، ينشر "اليوم السابع" 5 خطوات لكيفية تسجيل قراءة عداد الكهرباء إلكترونيا دون الانتظار لموظف شركة الكهرباء وتفادى صدور الفاتورة الشهرية بقيمة أكثر من الاستهلاك الفعلى أو بها أى أخطاء تتعلق بقراءة العداد.

وفيما يلى خطوات تسجيل القراءة إلكترونياً:

1- ادخل على موقع خدمات الكهرباء الذكية أو نزل تطبيق التليفون المحمول www.egypterases.com .

2- أنشئ حساب على الموقع أو التطبيق وسجل بياناتك المطلوبة (الميل – رقم المحمول – رقم البطاقة الشخصية).

3- سجل بيانات عدادك أو الرقم الموجود على الإيصال الشهرى وضع اسم مكان مميز للعداد مثل (البيت – العيادة – الدور - ...).

4- كل شهر سوف يصلك تنبيه مع بدء فترة التسجيل وفاتورتك على الميل.