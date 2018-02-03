لجنة تفتيش المعايشة بالمنوفية تحيل رئيسة تمريض حميات تلا للتحقيق





المنوفية _ محمد فتحى

واصلت لجنة تفتيش المعايشة بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية عملها فى حل السلبيات الموجودة بالمستشفى العام وحميات تلا برئاسة الدكتور أحمد سمير مدير إدارة الطوارئ بالمديرية.

وتبين خلال الجولة وجود بعض السلبيات مثل وجود برافان قديم بالمعمل تم تكهينه، مستوى النظافة سيئ ووجه فورا بالتنظيف الصحيح ،ووجود تورلى سيئ بعنبر حريم يتم تكهينه وسرير مكسور ،كما تبين وجود مراتب مقطعة لا تصلح للاستخدام تم إبلاغ صيانة المديرية.

وفى عنبر الرجالى يوجد ماسك مريض مستعمل لم يتم تطهيره وتم التدريب بأهمية التطهير عقب استعمال المريض له وليس قبل الاستعمال ثانية، كما تبين عدم تنفيذ سياسات الجودة ومكافحة العدوى بالمستشفى وتقصير من رئيسة التمريض فى عملها،وتم إحالتها للتحقيق.

وعقب هذه الجولة قام رئيس فريق اللجنة بعقد اجتماع مع مدير مستشفى تلا أسفر الاجتماع عن تغيير رئيسة التمريض بحميات تلا وتدريب 3 من أعضاء التمريض كفريق مكافحة عدوى و2 من التمريض كفريق جودة بحميات تلا كما يتم تخصيص مسئول تواصل جودة ومكافحة عدوى مع مستشفى تلا .

ومن جانبها أكدت الدكتورة رفيده سلطان وكيل وزارة الصحة بالمنوفية،أنه تم تدريب التمريض على خطة الرعاية التمريضية والارتشاح الرئوى، مشيرة إلى استمرار عمل لجنة تفتيش المعايشة لبحث سلبيات إعاقة العمل ومتابعة تنفيذ الإصلاحات لتلافى المعوقات وذلك بهدف رفع مستوى جودة الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.