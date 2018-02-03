video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 03 فبراير 2018 10:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

لجنة تفتيش المعايشة بالمنوفية تحيل رئيسة تمريض حميات تلا للتحقيق

السبت، 03 فبراير 2018 06:04 م
لجنة تفتيش المعايشة بالمنوفية تحيل رئيسة تمريض حميات تلا للتحقيق الدكتورة رفيده سلطان وكيل وزارة الصحة بالمنوفية


المنوفية _ محمد فتحى
إضافة تعليق

واصلت لجنة تفتيش المعايشة بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية عملها فى حل السلبيات الموجودة بالمستشفى العام وحميات تلا برئاسة الدكتور أحمد سمير مدير إدارة الطوارئ بالمديرية.

وتبين خلال الجولة وجود بعض السلبيات مثل وجود برافان قديم بالمعمل تم تكهينه، مستوى النظافة سيئ ووجه فورا بالتنظيف الصحيح ،ووجود تورلى سيئ بعنبر حريم يتم تكهينه وسرير مكسور ،كما تبين وجود مراتب مقطعة لا تصلح للاستخدام تم إبلاغ صيانة المديرية.

وفى عنبر الرجالى يوجد ماسك مريض مستعمل لم يتم تطهيره وتم التدريب بأهمية التطهير عقب استعمال المريض له وليس قبل الاستعمال ثانية، كما تبين عدم تنفيذ سياسات الجودة ومكافحة العدوى بالمستشفى وتقصير من رئيسة التمريض فى عملها،وتم إحالتها للتحقيق.

وعقب هذه الجولة قام رئيس فريق اللجنة بعقد اجتماع مع مدير مستشفى تلا أسفر الاجتماع عن تغيير رئيسة التمريض بحميات تلا وتدريب 3 من أعضاء التمريض كفريق مكافحة عدوى و2 من التمريض كفريق جودة بحميات تلا كما يتم تخصيص مسئول تواصل جودة ومكافحة عدوى مع مستشفى تلا .

ومن جانبها أكدت الدكتورة رفيده سلطان وكيل وزارة الصحة بالمنوفية،أنه تم تدريب التمريض على خطة الرعاية التمريضية والارتشاح الرئوى، مشيرة إلى استمرار عمل لجنة تفتيش المعايشة لبحث سلبيات إعاقة العمل ومتابعة تنفيذ الإصلاحات لتلافى المعوقات وذلك بهدف رفع مستوى جودة الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"صحة المنوفية ": إحالة 86 من العاملين بمستشفى تلا للتحقيق لتغيبهم عن العمل

المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار المنوفية

محافظة المنوفية

اخبار مصر

سكرتير عام المحافظه



لا تفوتك
الرئيس السيسى يبدأ غدا زيارة رسمية لسلطنة عمان يعقبها الإمارات

الرئيس السيسى يبدأ غدا زيارة رسمية لسلطنة عمان يعقبها الإمارات

حرس الحدود يضبط 20 قضية خلال 7 أيام ويحبط محاولة 226 متسللا غير شرعى

حرس الحدود يضبط 20 قضية خلال 7 أيام ويحبط محاولة 226 متسللا غير شرعى

الداخلية تحبط مخططا إخوانيا لإفساد الانتخابات الرئاسية.. الأمن الوطنى يرصد تكليفات قطرية وتركية لإحداث فوضى بالبلاد قبل بدء ماراثون الاقتراع.. ويداهم لقاءً تنظيميا فى المنصورة ويضبط 5 من قيادات الجماعة

الداخلية تحبط مخططا إخوانيا لإفساد الانتخابات الرئاسية.. الأمن الوطنى يرصد تكليفات قطرية وتركية لإحداث فوضى بالبلاد قبل بدء ماراثون الاقتراع.. ويداهم لقاءً تنظيميا فى المنصورة ويضبط 5 من قيادات الجماعة

صفقات الأهلى الجديدة تثبت جدارتها فى السعودية.. على لطفى يذود عن مرمى الأحمر ببسالة.. حارس الشباب يحرم محمد شريف من أول أهدافه مع الشياطين.. محمد فخرى يقدم أوراق اعتماده.. وتأجيل ظهور صلاح محسن والجزار

صفقات الأهلى الجديدة تثبت جدارتها فى السعودية.. على لطفى يذود عن مرمى الأحمر ببسالة.. حارس الشباب يحرم محمد شريف من أول أهدافه مع الشياطين.. محمد فخرى يقدم أوراق اعتماده.. وتأجيل ظهور صلاح محسن والجزار

شاهد.. "هاتريك" حسين الشحات يقود العين لاكتساح عجمان 7 - 0

شاهد.. "هاتريك" حسين الشحات يقود العين لاكتساح عجمان 7 - 0

تقارير: ريال مدريد ينتظر موافقة رونالدو على ضم محمد صلاح

تقارير: ريال مدريد ينتظر موافقة رونالدو على ضم محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة