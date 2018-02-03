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قيادات بـ"الطفولة والامومة" يدلون بشهادتهم فى بيع الأطفال على الإنترنت

السبت، 03 فبراير 2018 08:30 م
قيادات بـ"الطفولة والامومة" يدلون بشهادتهم فى بيع الأطفال على الإنترنت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة


كتب وليد عبد السلام
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أدلى المجلس القومى للطفولة والأمومة التابع لوزارة الصحة والسكان، بشهادته، اليوم السبت، فى البلاغ الذى قدمه ضد موقع إلكترونى يروج لبيع الأطفال فى مصر.

 

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام استمعت إلى أقوال كلاً من مدير خط نجدة الطفل 16000، ومديرة وحدة التواصل الاجتماعى بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، فى هذه القضية.

 

وأشارت العشماوى، إلى أن مكتب النائب العام أصدر تعليماته بتكليف الإدارة العامة للمعلومات والوثائق – إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات بوزارة الداخلية بفحص وتعقب الموقع الإلكترونى محل البلاغ المسمى " سوق العرب" وفحص البيانات المسجلة به، وتحديد عنوانه على شبكة المعلومات (الإنترنت) ورقمه التعريفى وتاريخ إنشاء الموقع ومكان الدولة التى يبث منها الموقع تحديدا.

 

وأضافت الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أنه من ضمن تعليمات مكتب النائب العام معرفة عما إذا كان يمكن للمستخدمون إنشاء حسابات شخصية بالموقع، حتى يمكن الوصول إلى هوية وبيانات القائمين على إنشائه وإدارته ومستخدمى شبكة المعلومات القائمين بالاتجار بالأطفال على الموقع المشار إليه، وكذا البيانات والمعلومات ذات الصلة بالواقعة محل التحقيق.

 

وأشادت عشماوى، بسرعة استجابة مكتب النائب العام، ووزارة الداخلية للبلاغ الذى تم تقديمه، مؤكدة على أن الدولة ممثلة فى كافة الجهات المعنية تعمل على قدما وساق لكشف المتورطين فى هذه الجريمة التى تخالف القانون وجميع الرسائل السماوية.

 

جدير بالذكر أن المجلس القومى للطفولة والأمومة، كان قد تقدم ببلاغ لكل من مكتب النائب العام، والإدارة العامة لرعاية الأحداث بوزارة الداخلية، ضد موقع على "فيس بوك" يروج لبيع الأطفال فى مصر.

 

وكان المجلس رصد موقع الكترونى على سوشيال ميديا بعنوان صفحة أطفال مفقودة ينوه عن أن هناك موقع يروج لبيع الأطفال فى مصر، مشيرة إلى أن الموقع معروض عليه أطفال للبيع وطلبات شراء لأكثر من أسرة داخل وخارج مصر.

 


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الصحة

الامومة والطفولة

سوشيال ميديا

بيع الأطفال



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