قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش قرب حقل الظهرة النفطى





(أ ش أ)

قال مسؤولون عسكريون اليوم السبت، إن قوات ليبية اشتبكت مع مسلحين يشتبه فى انتمائهم لتنظيم داعش وقتلت ثلاثة منهم قرب حقل الظهرة النفطى الذى تديره شركة الواحة فى جنوب شرق البلاد.

والواحة هى شركة مشتركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وثلاث شركات أمريكية هى هيس وماراثون وكونوكوفيليبس.

والقوات التى تقوم بحماية المنشآت النفطية وعمليات شركة الواحة موالية للحكومة المتمركزة فى الشرق فى حين تتمركز الحكومة التى تدعمها الأمم المتحدة فى العاصمة طرابلس.