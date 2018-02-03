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قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش قرب حقل الظهرة النفطى

السبت، 03 فبراير 2018 05:44 م
قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش قرب حقل الظهرة النفطى العنف في ليبيا - أرشيفية


(أ ش أ)
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قال مسؤولون عسكريون اليوم السبت، إن قوات ليبية اشتبكت مع مسلحين يشتبه فى انتمائهم لتنظيم داعش وقتلت ثلاثة منهم قرب حقل الظهرة النفطى الذى تديره شركة الواحة فى جنوب شرق البلاد.

والواحة هى شركة مشتركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وثلاث شركات أمريكية هى هيس وماراثون وكونوكوفيليبس.

والقوات التى تقوم بحماية المنشآت النفطية وعمليات شركة الواحة موالية للحكومة المتمركزة فى الشرق فى حين تتمركز الحكومة التى تدعمها الأمم المتحدة فى العاصمة طرابلس.

 

 


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قوات ليبية

داعش

حقل الظهرة النفطي

ليبيا



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