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قوات كردية بسوريا: مسلحون تابعون لتركيا مثلوا بجثة مقاتلة كردية

السبت، 03 فبراير 2018 05:20 ص
قوات كردية بسوريا: مسلحون تابعون لتركيا مثلوا بجثة مقاتلة كردية جانب من العنف فى سوريا _صورة أرشيفية


بيروت (رويترز)
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قالت قوات كردية فى سوريا، الجمعة، إن مقاتلين مدعومين من تركيا، قاموا بالتمثيل بجثة مقاتلة كردية، وذلك فى إشارة إلى مقطع مصور جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.  

وشنت تركيا هجوما جويا وبريا الشهر الماضى ضد المقاتلين الأكراد الذين يسيطرون على منطقة عفرين بشمال غرب سوريا على الحدود التركية لتفتح بذلك جبهة جديدة فى الحرب السورية التى تشارك فيها عدة أطراف والتى فى عامها السابع الآن.

وقالت الإدارة التى يرأسها أكراد بشمال شرق سوريا إن مقاتلين مدعومين من تركيا قتلوا بارين كوبانى وهى مقاتلة فى وحدات حماية المرأة الكردية التابعة لوحدات حماية الشعب الكردية "وركلوا جثتها وقطعوها" أمام الكاميرات .

وأضافت"نحمل الحكومة التركية مسؤولية هذا العمل البشع. نحيا روح (مقاتلة) المقاومة الحرة"، ولم يتسن لرويترز الاتصال بمسؤولين عسكريين أتراك للتعليق على ذلك، وظهر فى الشريط المصور جثة مخضبة بالدماء ملقاة على الأرض .ويبدو أن أجزاء من نصف جسدها الأعلى بُترت.

وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن كوبانى قُتلت أثناء العمليات القتالية فى شمال عفرين قرب الحدود التركية حيث سيطرت القوات المدعومة من تركيا على بعض الأراضى منذ شن عمليتها الشهر الماضي.

وقال مسؤول فى وحدات حماية الشعب إن كوبانى كانت فى منتصف العشرينات من عمرها وانضمت إلى وحدات حماية المرأة فى 2015. وأضاف أنها قُتلت مع ثلاثة مقاتلين آخرين قرب بلدة بلبل.


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