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قاض برازيلى يعيد إلى الرئيس السابق لولا دا سيلفا جواز سفره المصادر

السبت، 03 فبراير 2018 02:13 ص
قاض برازيلى يعيد إلى الرئيس السابق لولا دا سيلفا جواز سفره المصادر لولا دا سيلفا الرئيس البرازيلى الأسبق


برازيليا (أ ف ب)
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أمر قاض فدرالى برازيلى، الجمعة، بإعادة جواز سفر الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إليه بعد مصادرته سابقا من قبل محكمة ابتدائية.

وكان قاض قد أمر لولا الذى صدر حكم ضده بالسجن 12 عاما، فى قضايا فساد بتسليم جواز سفره خشية ان يسعى لطلب اللجوء السياسى فى بلد آخر.

وتم تسليم وثيقة السفر الخاصة بالرئيس السابق إلى السلطات فى 26 يناير قبل ساعات من ركوبه طائرة الى اثيوبيا لحضور مؤتمر مقرر مسبقا لمنظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة.

وقال القاضى برونو ابوليناريو فى قراره "لا يمكن باى طريقة من الطرق استنتاج ان (لولا) كان يخطط للهرب من البلاد" لتفادى مواجهة القضاء البرازيلي.

واعتبر القاضى انه على عكس ذلك فان لولا الذى استأنف الحكم ضده اظهر بوضوح ان الرحلة كانت "مبررة بواسطة التزام مهنى مقرر مسبقا".

وتابع القاضى "فقط بخيال عظيم" يمكن الاستنتاج بان لولا كان يخطط للهرب، وعلق كريستيانو زانين مارتينز محامى الرئيس السابق ان قرار القاضى ابوليناريو "يصحح" حكم المحكمة الابتدائية الذى ينتهك الضمانات النى كفلها الدستور بحرية الحركة.


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