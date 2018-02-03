فيديو.. سيدة القطط تكشف التفاصيل الكاملة للواقعة.. وتؤكد: النيابة حققت معى





كتب ــ أحمد إسماعيل

بعد أن تحرك عدد من الأجهزة التنفيذية والقضائية، للتحقيق فى واقعة تربية سيدة للقطط والكلاب بمنزلها، عقب ورود شكوى من جارها، سيدة القطط تكشف التفاصيل الكاملة للواقعة.

روت ميرام سعيد تفاصيل واقعة التحقيق معها بتهمة تربية قطط وكلاب بمنزلها قائلة، أعمل بمجال الإعلام تخصص الخدمات الاجتماعية والحالات الإنسانية، حيث فوجئت منذ فترة قريبة فى حوالى الساعة السابعة مساء بوجود شخصين يطرقان الباب بشكل غريب، وعندما فتحت، وجدت رجلا وأمرة وعرفت أنهما من البيئة بحى الجيزة.

واستطردت قائلة، "أخبرونى أنهما حضرا لإنهاء مشكلة ودية مع أحد جيرانى، والمفاجأة كانت فى موعد حضورهما المتأخر دون إخطار أو شكل رسمى، إضافة لدورهما فى حل مشكلة شخصية، متابعة "أنهما أخبرونى، بأننى متهمة بتربية القطط والكلاب داخل الشقة، فقلت لهما أمام العمارة هناك أشخاص تربى الخرفان وده غير القمامة المنتشرة فى كل مكان، وعندما تحدثت معهما بشكل رسمى انسحبا.

واسترسلت، "على الفور تواصلت مع رئيس الحى العميد محمود أبو بيه والذى قال لى لو رجعوا مرة أخرى اتصلى بالشرطة، وتقدمت بشكوى رسمية ضدهما فى الحى".

وأضافت قائلة وبعد فترة من الوقعة، وأثناء وجودى بعملى تلقيت اتصالا من حارسة العمارة تخبرنى بوجود شخص من الصحة يريد دخول الشقة للمعاينة، وأبديت عدم اعتراضى بالتليفون، وطلبت أن يكون الدخول بشكل رسمى وقانونى، وعندما سألت موظف الصحة عن السبب أخبرنى وجود شكوى بتربية قطط وكلاب بمنزلى، وبعدما رجعت عرفت أنه دخل عند الجار اللى تحت علشان يشوف وجود ريحة من عدمه فلم يجد، وعندما صعد للجار اللى فوق مقدم الشكوى، قال إن هناك رائحة، وده اللى عرفته بعد كده".

وأردفت ميرام قائلة "وبعد فترة فوجئت بحضور أمين شرطة يطلب حضورى للنيابة العامة للاستماع إلى أقوالى بتهمة، تربية قطط وكلاب فى شقتنا، وبالفعل توجهت صحبة زوجى للنيابة وفتح تحقيق استمر لمدة أكثر من ساعة، ووجهت لى النيابة اتهامات بتربية القطط، وفوجئت انه مرفق بالمحضر معاينة من الحى تفيد تربية قطط وكلاب داخل شقتى، واكتشفت أن المعاينة لم تحدد نوعية القطط والكلاب أوعددها، كذلك مرفق مذكرة تفيد أن القطط مؤذية جدا وتسبب الأمراض وتم كتابة هذه المذكرة بالاستعانة بتقرير قدمه الشاكى حصل عليه من الإنترنت.

وأبدت ميرام دهشتها قائلة كل هذه الأجهزة التنفيذية تتحرك علشان تربية القطط على الرغم من انتشار القمامة فى الشوارع والحيوانات دون أن تتحرك هذه الأجهزة لوقف هذه المخالفات، إضافة إلى أن معاينة الحى مزورة بسبب عدم دخول أى موظف شقتى لإثبات هذه المعاينة.

واختتمت حديثها قائلة، إن شقتى ملكى، ولا يوجد قانون يمنع تربية الحيوانات الأليفة فى المنازل، وطالبت بتنظيم تربية الحيوانات بشكل عام، قائلة مش عايزين نئذى الحيوانات ونتركها تعيش فى سلام، دون أن نؤذيها، مشددة أنها لم تفعل شيء غلط حتى تتحرك كل هذه الجهات الرسمية، ضدى، وأنا كل اللى عملته إنى ربيت قطة عمياء فى البيت".