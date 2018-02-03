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فى 10 ملعومات.. تعرف على وضع العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية

السبت، 03 فبراير 2018 05:00 ص
فى 10 ملعومات.. تعرف على وضع العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية الرئيس عبد الفتاح السيسى


كتب إسلام سعيد
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بعد عقد منتدى الأعمال المصرى السعودى، وكذلك استعداد عدد كبير من رجال الأعمال السعوديين للمشاركة فى ملتقى مصر الثالث للاستثمار المزمع عقده يومى 3 و 4 فبراير بمشاركة وفود من قرابة 60 دولة.. يقدم "اليوم السابع" أهم المعلومات الاقتصادية عن العلاقات بين مصر والسعودية.
 
- هناك 4309 شركة سعودية مؤسسة فى مصر تعمل فى المجالات الاستثمارية المختلفة.
 
-  حجم الاستثمارات السعودية حالية فى مصر 6.1 مليار دولار.
 
- السعودية ترتيبها الأول كأبر دولة عربية مستثمرة فى مصر.
 
- 11% من حجم الاستثمارات الأجنبية الموجودة فى مصر هى استثمارات سعودية
 
-  20 مليار دولار استثمارات عربية فى مصر منها 27 % للمملكة
 
-  1043 مشروع مصرى على أرض السعودية باستثمارات 1.1 مليار دولار
 
- تكليف رئيس جديد لمجلس الأعمال المشترك برئاسة عبد الحميد أبو موسى
 
- حجم التبادل التجارى بين البلدين 2.6 مليار دولار خلال 2016 بتراجع كبيرة قياسا على 2016 والتى سجلت 4.2 مليار دولار.
 
-  262  مشروعا صناعيا لمصر على أرض المملكة و781 مشروع تجارى.
 
- السعودية ضمن أكبر 10 دولة مستوردة من مصر
 
يشار إلى أن هناك استثمارات سعودية تم الإعلان عنها فى وقت سابق، لم يتم إدراجها ضمن هذه البيانات، وذلك لكونها لم تدخل حيز التنفيذ.

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الاستثمارات السعودية فى مصر

اخبار الاقتصاد

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