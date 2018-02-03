فريد خميس: مشروعاتنا متاحة للشراكة مع إخواننا العرب (صور)





كتب حسام الشقويرى وهانى الحوتى تصوير حسين طلال

أكد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين أنه يوجد الكثير من الفرص الاستثمارية التى يمكن أن تنفذها شركاته بالتعاون مع المستثمرين العرب قائلا: مشروعاتنا متاحة للشراكة مع إخواننا العرب فى ظل الاستقرار الاقتصادى فى هذه المرحلة بفضل القيادة السياسية.

وأضاف خميس خلال مؤتمر ملتقى الاستثمار برعاية الرئيس السيسى اليوم السبت بالقاهرة والذى ينظمه اتحاد الغرف التجارية المصرية بمشاركة 800 رجل أعمال، وأن حجم تعاقدات شركاته الاستثمارية بلغ 250 مليون دولار 2018، موضحا أنه على رأس هذه المشاريع المتاحة للمشاركة إنشاء مصنع جديد للبروبلين فى مدينة بور سعيد ومجمع صناعات اقتصادية فى محمر قناة السويس بـ35 مليون دولار ومشروع فى الأقصر لزراعة 50 ألف فدان نباتات عطرية واستخلاص مواد صالحة للأدوية والعطور بتكلفة 160 مليون دولار.