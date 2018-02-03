غدا.. افتتاح دورة لأئمة الأوقاف عن حروب الجيل الرابع بمسجد النور





كتب لؤى على

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اهتمام الوزارة برفع المستوى الثقافي للأئمة وإعدادهم إعدادا علميا وفكريا وثقافيا متميزا، يواكب طبيعة العصر وتحدياته تنطلق صباح غدٍ الأحد دورة تدريبية متخصصة للأئمة بمركز التدريب الرئيسى بمسجد النور بالعباسية عن حروب الجيل الرابع، وحروب الجيل الخامس، ومفاهيم وتحديات الأمن القومى على مدار خمسة أيام متتابعة بواقع 25 ساعة تدريبية، و10 ساعات ورش عمل يحاضر فيها أساتذة وخبراء متخصصون في هذا المجال، وذلك فى إطار الخطة التدريبية المتكاملة لمنح زمالة الأوقاف المصرية لمن يجتاز مجموعة الدورات المتخصصة التى تعقدها الوزارة للأئمة المتميزين، والتى بدأت بدورة المفاهيم العامة، ثم دورة المواريث التى تم الامتحان فيها اليوم السبت 3 / 2 /2018 م .

ومن جانب آخر يفتتح وزير الأوقاف غدا الأحد مؤتمر جامعة دمنهور لمواجهة التطرّف والغُلو تحت عنوان : ( مكافحة الإرهاب والتطرف بالفكر والمعرفة)، كما يفتتح دورة تدريبية للأئمة بالتعاون بين الوزارة وجامعة دمنهور .