غادة والى: "مستورة" قرض للمشروعات متناهية الصغر للمرأة بتمويل 250 مليون جنيه





كتب مدحت وهبة

أكدت غادة والي، وزيرة التضامن ، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر، أنه فى إطار الدور الاجتماعى للبنك وسعيا لتحويل الطاقات العاطلة داخل الأسرة الفقيرة إلى طاقات منتجة خاصة المرأة، فإن البنك بدأ تنفيذ برنامج للتمويل متناهى الصغر وهو "قرض مستورة" بالتعاون مع صندوق تحيا مصر بإجمالي تمويل قدره 250 مليون جنيه وهو "قرض دوار" موجه للمرأة لإنشاء مشروعات متناهية الصغر توفر لها دخلا يساعدها لكي تصبح عنصرا منتجا و فاعلا في المجتمع بدلا من متلقية للدعم.

أضافت غادة والى، فى تصريحات اليوم ، أن المشروع الذى تم إطلاقه اعتبارا من منتصف شهر نوفمبر 2017 بالتعاون مع صندوق تحيا مصر تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية يستهدف المرأة التى لديها معاش ضمانى أو معاش تكافل وكرامة أو مستحقة للنفقة أو مسجلة فى معاش تكافل وكرامة ولم تحصل عليه لعدم استيفائها لشروطه أو المرأة القادرة على العمل وليس لها مصدر دخل ثابت أو ذات الدخل البسيط ، إضافة إلى أبناء المرأة مستحقة الدعم لافته الى إن إجمالي عدد الحالات التي حصلت على خلال ما يقرب من شهرين وصل إلى 1043 حالة باجمالى ١١٤٥٤٤٠٠ جنيه من خلال 32 فرعا لبنك ناصر الاجتماعى فى مختلف محافظات الجمهورية.

ومن جانبه، قال الدكتور شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن قيمة القرض تبدأ من 4 آلاف جنيه وتصل إلى 20 ألف جنيه ويتم توجيه هذا القرض للمشروعات متناهية الصغر وليس كمبالغ نقدية حيث يتم تنفيذ مشروعات قروض حيوانية، و صناعية و تجارية و خدمية ؛ فضلا عن مشروعات منزلية حيث يتم الحصول على المشروع بعد استيفاء الشروط وهي أن يتم تنفيذه من خلال لجان زكاة تابعة لبنك ناصر في ٩٣ فرعا و المنتشرة في شتى مناطق الجمهورية؛ وأن لا يقل سن المستفيدة عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة ؛ ويفضل من لها سابق خبرة فى المشروع المطلوب تنفيذه مع ضرورة تقديم عروض أسعار بالنسبة للمشروعات قبل الموافقة عليها.

يأتى هذا فى اطار ريادة البنك للمشروعات الاجتماعية ذات الصبغة الاقتصادية والتي تستهدف توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي وتسخير رأس المال لخدمة المجتمع ولمحاربة البطالة ودعم المرأة وتمكينها اقتصاديا تقديرا لدورها المجتمعى.

وأعلن الدكتور شريف فاروق زيارة مجموعة من الشباب المتطوعين حلايب وشلاتين وأبو رماد للترويج لمشروع مستورة بغرض استهداف المناطق النائية والفئات ذات الأولوية في الرعاية و توفير الحماية والتنمية لها حيث تعد أيضا خط دفاع على حدود مصر الجنوبية لافتا الى انه اصدر توجيهات لفرع البنك بشلاتين لقبول المستندات المقدمة من طالبات القرض الخاص بمشروع مستورة بعد تقنين عدد من الاجراءات والشروط الواجب توافرها فى متلقية المشروع حيث وجه بقصر المستندات على بطاقة الرقم القومي للمستفيدة وذلك مساهمة من البنك فى وصول الخدمات الاجتماعية ذات الصبغة الاقتصادية للمواطنين فى هذه المدن وتسهيل الحصول عليها.

أشار الدكتور شريف فاروق إلى أنه اجتمع الخميس الماضي بلجان الزكاة التابعة للبنك في إطار متابعة عملهم في تنفيذ قرض مستورة والمزيد من الشرح والإجابة على الاستفسارات التي يتلقاها أعضاء اللجان ميدانيا فضلا عن حثهم على سرعة التنفيذ والتوسع خاصة في المناطق الأكثر فقرا مثل محافظات الصعيد، موضحا أن هناك عشر فروع للبنك في الصعيد إضافة إلى الوادي الجديد وحلايب وشلاتين تعمل من خلال لجان الزكاة حاليا بتوسع للتحفيز في منح قرض مستورة لمشروعات متناهية في الصغر بما يتناسب مع البيئة المحيطة ولدفع عجلة التنمية في تلك المناطق ، على أن تكون مدة القرض من ٣ أشهر وحتى ٢٤ شهرا وتحدد قيمة القرض عن طريق لجنة الزكاة وفقا للاستعلام الميداني ويكون السداد شهريا وتقدر مصروفات مخاطر عدم السداد لمواجهة حالات الوفاة بما لايزيد على ٥٪‏ بما في ذلك المصروفات الإدارية.