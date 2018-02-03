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عودة 96 لاجئا ونازحا سوريا إلى بيوتهم فى حلب وحمص ودير الزور

السبت، 03 فبراير 2018 11:25 م
عودة 96 لاجئا ونازحا سوريا إلى بيوتهم فى حلب وحمص ودير الزور نازحين - أرشيفية


(أ ش أ)
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أعلن المركز الروسى المصالحة فى سوريا أن 96 لاجئا ونازحا سوريا عادوا إلى بيوتهم خلال الـ 24 ساعة الماضية أغلبهم من أرياف حلب وحمص ودير الزور.

وقال المركز فى تقريره، أوردته قناة روسيا اليوم الليلة، إن أهم اتجاهات تسوية الأزمة السورية هى الأوضاع الإنسانية ومصالحة الأطراف السورية المتنازعة وفى إطار تنفيذ مذكرة التفاهم حول إنشاء مناطق خفض التوتر فى سوريا يراقب نظام وقف الأعمال القتالية.

وأشار المركز إلى أن التنسيق الروسى الإيرانى التركى لا يزال مستمرا فى تسجيل الخروقات الفردية لنظام وقف الأعمال القتالية فى أرياف اللاذقية وحلب وإدلب وحمص وكذلك فى الغوطة الشرقية بالقرب من دمشق.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أمس تسجيل ممثلى روسيا فى لجنة الهدنة الروسية التركية فى سورية عشرة خروقات لوقف إطلاق النار فى سورية خلال الأربعة وعشرين ساعة الأخيرة، بينما سجل الجانب التركى ثمانية خروقات.


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