عودة 801 مصرى ووصول 103 شاحنات عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

عودة 801 مصرى ووصول 103 شاحنات عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعةالسبت، 03 فبراير 2018 08:41 م
منفذ السلوم- أرشيفية
مطروح - حسن مشالى
إضافة تعليق
أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 801 مصريا وليبيا و 103 شاحنات، شاحنة فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 655 إلى الجانب الليبي، بينهم 34 مصريا و621 ليبيا.
كما تم إنهاء إجراءات وصول 146 بينهم 109 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 37 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 381 ألفا و 130 مصريا.
وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات عودة 103 شاحنات عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.
إضافة تعليق
الداخلية تحبط مخططا إخوانيا لإفساد الانتخابات الرئاسية.. الأمن الوطنى يرصد تكليفات قطرية وتركية لإحداث فوضى بالبلاد قبل بدء ماراثون الاقتراع.. ويداهم لقاءً تنظيميا فى المنصورة ويضبط 5 من قيادات الجماعة
صفقات الأهلى الجديدة تثبت جدارتها فى السعودية.. على لطفى يذود عن مرمى الأحمر ببسالة.. حارس الشباب يحرم محمد شريف من أول أهدافه مع الشياطين.. محمد فخرى يقدم أوراق اعتماده.. وتأجيل ظهور صلاح محسن والجزار
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة