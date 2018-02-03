عامل يقتل شقيقه ويصيب الثانى فى مشاجرة بسبب لعب الأطفال بقرية بالشرقية





الشرقية فتحية الديب

أنهى عامل حياة شقيقه وأصاب شقيقه الثانى، فى مشاجرة نشبت بينهم بقرية العقايلة التابعه لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وتم إخطار نيابة الحسينية للتحقيق بمعرفة حافظ يسرى، وكيل نيابة الحسينية.

تلقى اللواء حسام عبد السلام، حكمدار الشرقية، اخطار من مأمور مركز الحسينية، يفيد قيام ط ع م، 27 عام بإطلاق النيران من بندقية خرطوش بحوزته على شقيقاه حسام ع ومحمود ع، وأسفر ذلك عن مقتل الأول وإصابة الثانى، على خلفية نشوب مشاجره بينهم بسبب لعب الأطفال .

تم تحويل الجثة ونقل المصاب إلى المستشفى العام، فيما لاذا المتهم بالفرار، ويكثف ضباط مباحث الحسينية جهودهم بإشراف اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، لضبط المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة.