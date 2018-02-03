طيران الاحتلال الاسرائيلى يستهدف موقعا فى قطاع غزة بـ4 صواريخ





كتب محمود رضا الزاملى _ وكالات

شنت طائرات حربية إسرائيلية، غارة على موقع فى رفح جنوب قطاع غزة، وذكر شهود عيان ومصادر محلية، بحسب وكالة "وفا" الفلسيطينية، أن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت بصاروخين موقعا فى رفح، ومن ثم عاودت طائرات استطلاع قصف الموقع ذاته بصاروخين آخرين،

وأدى ذلك إلى حدوث دوى انفجارات ضخمة هزت جنوب القطاع، وبينت المصادر أن القصف لم يخلف أية إصابات بشرية فى صفوف المواطنين، بينما وقعت أن أضرارا مادية لحقت بالمكان.