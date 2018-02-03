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طلاب معهد العلوم الإسلامية يزورون جناح الأزهر بمعرض الكتاب ويشاركون بفعالياته

السبت، 03 فبراير 2018 09:39 م
طلاب معهد العلوم الإسلامية يزورون جناح الأزهر بمعرض الكتاب ويشاركون بفعالياته طلاب معهد العلوم الإسلامية بمعرض الكتاب


كتب لؤى على
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زار طلاب معهد العلوم الإسلامية، اليوم السبت، جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، حيث تجولوا فى أقسام الجناح، وشاركوا فى الأنشطة الثقافية التى يقدمها.

 

وقدم الطلاب عدة فقرات، تضمنت تلاوة القرآن الكريم ونموذجا لإلقاء شعر جاهلى وإنشادا دينيا وكلمة عن الأقصى ومناجاة باللغة الإنجليزية.

 

وأشاد طلاب معهد العلوم الإسلامية بالجناح وما يقدمه من فعاليات وورش عمل، بالإضافة لتميز الإصدارات والمؤلفات فى أقسام الجناح المختلفة.

 

كما شارك الطلاب فى ورشة عمل تثقيفية بجناح مصر للطيران داخل المعرض، تشمل "نموذج محاكاة" عن مراحل السفر والإجراءات المتبعة للمسافرين، بداية من دخول المطار ومرورًا بصعود الطائرة، وكذلك مهام أفراد طاقم الطائرة.

 

وأوضح المسئولون عن التجربة أنهم حرصوا على مشاركة طلاب الأزهر فى التجربة لما لهم وللأزهر الشريف من مكانة كبيرة فى قلوب المصريين جميعاً.

 

ويشارك الأزهر الشريف للعام الثانى على التوالى - بجناحٍ خاصٍّ به فى معرض القاهرة الدولى للكتاب؛ بهدف محاصرة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم، وبيانِ فَلسَفةِ المُواطَنة والتعايُش السلمى، وترسيخ مفاهيم السلام والرحمة والعدل والمساواة، وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى الذى تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

 


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