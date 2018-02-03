ضبط مصرية بتهمة التلاعب فى نتائج الفحص الطبى للعمالة الوافدة إلى الكويت





إيمان حنا

ألقت الإدارة العامة لمباحث شئون الإقامة بالكويت القبض على سيدة مصرية بتهمة التلاعب فى نتائج الفحوصات الطبية للعمالة الوافدة للكويت، وذلك بالاشتراك مع 5 آخرين، حسبما نشرت صحيفة "الرأى" الكويتية.

ونقلت الصحيفة عن بيان صادر عن وزارة الداخلية الكويتية قوله إن السيدة المصرية المتهمة قامت بالتنسيق مع خمسة مصريين بتزوير نتائج فحص العينات المأخوذة من العمال الوافدين للكويت مقابل ألف دينار لكل فحص، وأكد البيان أنه جار ضبط العاملين الذين حصلوا على الإقامة وأدلوا باعترافات عن العصابة.

وأشارت الصحيفة إلى أن شبكة التلاعب بنتائج الفحص الطبى، فتحت الباب على قضية فى منتهى الأهمية والخطورة، من خلال السماح بدخول مرضى إلى سوق العمل فى الكويت، وما يرتبه ذلك من احتمالات نشر المرض عن طريق العدوى.

ومن جهة أخرى طالبت مصادر صحية بالكويت بضرورة فتح تحقيق مع المراكز الصحية التى تتعامل معها السيدة المصرية والعصابة المساندة لها فى الكويت، وما اذا كانت لها امتدادات أخرى، معتبرة أن هذا الأمر خطير واستثنائى، منوهة فى الوقت نفسه بوجود مراكز صحية خارجية تتولى فحص العمالة "تتمتع بمصداقية عالية خصوصا أن نسبة الأخطاء فى هذه المراكز المنتشرة حول العالم كانت توازى الصفر حرفيا خلال السنوات الماضية".