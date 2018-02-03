ضبط عاطلين كونا عصابة لسرقة حقائب السيدات من قطارات السكة الحديد بالأقصر





الأقصر – أحمد مرعى

ألقى رجال الشرطة بمديرية أمن الأقصر، القبض على عاطلين كونا عصابة لسرقة حقائب السيدات من قطارات السكة الحديد، فحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء مصطفي صلاح الدين مدير أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بتمكن رجال المرور من ضبط "ا.س.أ" 30 سنة عاطل، و"س.أ.س" 23 سنة عاطل، لدى استقلالهما دراجة بخارية تحمل لوحات معدنية رقم 82717 الأقصر، بمنطقة مزلقان مصطفى كامل بشرق السكة الحديد، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 2600 جنيه و32 دولار أمريكى وانسيال فضة، ومتعلقات لسيدة تدعى "ش.س.م".

وباستدعاء السيدة التى فقدت متعلقاتها، أكد أنها حررت محضرا بالواقعة حمل رقم 48 أحوال قسم محطة الأقصر، حيث سرقت حقيبتها خلال استقلال قطار للتوجه لمحافظة أسيوط، واتهمتهما بسرقة متعلقاتها، فتم تحرير المحضر رقم 7 أحوال قسم شرطة الأقصر، وتم إلحاقه بالمحضر الأصلى، وتم عرض المتهمين على النيابة للتحقيق.