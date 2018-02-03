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ضبط سيارة محملة بـ6 أطنان أرز تموينى قبل بيعها بالسوق السوداء فى الفيوم

السبت، 03 فبراير 2018 02:56 م
ضبط سيارة محملة بـ6 أطنان أرز تموينى قبل بيعها بالسوق السوداء فى الفيوم أرز - أرشيفية


الفيوم – رباب الجالى
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ضبطت أجهزة الأمن، بمحافظة الفيوم، سيارة نقل بمركز إطسا محملة بـ 5820 كيلو أرز تموينى مدعم، بقصد إعادة بيعها فى السوق السوداء وتم التحفظ علي الكمية المضبوطة، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بضبط السيارة رقم 44374 نقل الفيوم، قيادة "محمد.ص" 23 سنة سائق، مقيم بمركز إطسا، محملة بـ5820 كيلو أرز تموينى مدعم، لإعادة بيعها فى السوق السوداء، وتحرر محضرا بالواقعة، رقم 3497 لسنة 2018م، جنح مركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

كما شنت أجهزة الأمن بالمحافظة الفيوم، حملة أمنية مكبرة بقسمى أول وثان مدينة الفيوم ضبطت خلالها 4 قضايا سلاح نارى بدون ترخيص، وقضيتى سلاح أبيض وضبطت الحملة متهم هارب مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضايا جنائية، ومراقب هارب، و65 قضية فى مجال المرافق، و53 قضية تموينية متنوعة، و441 مخالفة مرورية، وتنفيذ 84 حكما فى مجال تنفيذ الأحكام. 

 

 

 

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