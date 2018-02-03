ضبط "حمص" مجهول المصدر بمصنع بدون ترخيص بالبحيرة

البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة المهندس كمال راشد، حملة مكبرة لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة، وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

أسفرت الحملة التى شارك فيها ، العقيد وجدى الصيرفى ، رئيس مباحث التموين والمهندس سمير البلكيمى رئيس قسم الرقابة التموينية ، عن ضبط مصنع غير مرخص لانتاج الحلويات بمختلف انواعها وتم التحفظ به علي كمية كبيرة من الحمص المستورد مجهول المصدر وكميات من الحلويات المنتجة به وعليها علامات تجارية مقلده لماركات مشهورة.

كما تم ضبط فرع غير مرخص لاحدي الشركات الشهيرة لانتاج الآيس كريم والمثلجات وبه كمية كبيرة من الانتاج الغير مصحوب بالفواتير الدالة علي المنشأ وتم التحفظ به علي 100 كرتونة داخل كل كرتونة 12 قطعة آيس كريم بإجمالي 1200 قطعة وتم التحفظ عليها داخل عنبر تبريد بالفرع لحين صدور قرار من النيابه العامة بشأنها.

كما تم ضبط 20 "بستلة" تركيب مركزات أعلاف دواجن مجهولة المصدر وليس عليها أي علامات او بيانات او تواريخ انتاج او صلاحية معروضة للبيع بأحد محلات مستلزمات مزارع الدواجن، و 2 محل جزارة لحوم بلدية يقومون بعرض لحوم بلدية عليها اختام مزورة ومذبوحة خارج المجازر الحكومية. وتم التحفظ علي اللحوم المضبوطة بمعرفة الادارة لحين صدور قرار بشأنها من النيابة العامة.