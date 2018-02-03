صور.. 17 دولة تشارك فى بطولة البحر المتوسط للملاحة الرياضية بالإسكندرية





الإسكندرية جاكلين منير

افتتح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية بنادى الاتحاد السكندرى، بطولة البحر المتوسط الدولية السابعة، وبطولة مصر الدولية الثالثة للملاحة الرياضية بالإسكندرية، بمشاركة 300 لاعب ولاعبة من 17 دولة عربية وأجنبية، والتى تقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الإسكندرية، فى الفترة من 1 حتى 4 فبراير الجارى، وتقام فاعلياتها بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وقرية مارينا بالساحل الشمالى وحدائق قصر المنتزة.

وفى كلمته رحب المحافظ بجميع المشاركين من الدول العربية والأجنبية على أرض أرض الحضانة والتاريخ عروس البحر الأبيض المتوسط ، مؤكدا على أن الإسكندرية تسعد باستضافة هذه البطولة الدولية لرياضة من الرياضات السياحية فى المقام الأول، خاصة وأن الإسكندرية من أهم محافظات مصر السياحية ، وتقدم كامل الدعم للرياضة وبها العديد من الرياضيين الحاصلين على البطولات الدولية والعالمية فى الرياضات المختلفة، وافتتح المحافظ البطولة قائلا " بِسْم الله نبدأ افتتاح بطولة البحر المتوسط للملاحة الرياضة" .

جاء ذلك بحضور السيدة تاتيانا أجلو رئيس اتحاد البحر المتوسط للملاحة الرياضية والدكتور تامر مهنا رئيس الاتحاد المصرى، والدكتور محمد عرابى وكيل أول وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، و محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى.

من الجدير بالذكر أن بطولة البحر المتوسط للملاحة الرياضية تقام على أرض الإسكندرية لأول مرة بأفريقيا وفازت باستضافتها مِصر بعد منافستها مع فرنسا والبرتغال، وتشارك فى البطولة منتخبات مصر والإمارات العربية المتحدة ، وفرنسا وايطاليا وكرواتيا وصربيا وانجلترا وهونج كونج وروسيا واسبانيا وتركيا وسويسرا وأستراليا وألمانيا ولتوانيا والنرويج والسويد.

بطولة البحر المتوسط للملاحة الرياضية



بطولة البحر المتوسط للملاحة الرياضية



بطولة البحر المتوسط للملاحة الرياضية