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صور.. واحة ميدوم السياحية ببنى سويف تستضيف بطولة الجمهورية لنماذج الطائرات

السبت، 03 فبراير 2018 06:55 م
صور.. واحة ميدوم السياحية ببنى سويف تستضيف بطولة الجمهورية لنماذج الطائرات بطولة الجمهورية لإطلاق نماذج الطائرات


بنى سويف أيمن لطفى
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استضافت محافظة بنى سويف على مدار يومى الجمعة والسبت بواحة هرم ميدوم السياحية بمركز الواسطى شمال المحافظة، بطولة الجمهورية السنوية لإطلاق نماذج الطائرات بمشاركة 150 لاعبا يمثلون أندية طيران فى 15 محافظة، وذلك بحضور العميد مهندس طارق محسن مدير إدارة الثقافة الجوية بوزارة الطيران المدنى، والمحاسب كمال سلومة رئيس مدينة الواسطى، ورانيا عزت مدير إدارة السياحة، وحاتم مروان رئيس مجلس إدارة نادى طيران بنى سويف، ومحمد لبيب مدير النادى.

واحة ميدوم السياحية ببنى سويف (1)
 

وشارك فى البطولة اكثر من 150 لاعبًا يمثلون 12 نادٍ من المحافظات المشاركة، حيث تم تقسيم البطولة "التى جرت فعالياتها بواحة ميدوم بالواسطى" إلى عدة مراحل: مرحلة الطائرات المقذوفة باليد، مرحلة إطلاق نماذج الشراع المحلى من سن 12 سنة إلى 18 سنة، ومرحلة الشراع الدولى من سن 16 فأكثر، يليها مرحلة النماذج الموجهة بالسلك ذات المحرك "هاند كنترول" من سن 16 فأكثر.

واحة ميدوم السياحية ببنى سويف (2)
 

وكلف المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، اللواء عصام العلقامى السكرتير العام، ومسئولى السياحة بالمحافظة ورئيس المدينة، بمتابعة فعاليات البطولة والعمل على نجاحها لتخرج فى أفضل صورة لها، والاستفادة من فعالياتها فى دعم خطة المحافظة الجارى تنفيذها لتشجيع السياحة فى منطة واحة ميدوم التى تمتلك مقومات سياحية رائعة واحتوائها على أقدم هرم فى التاريخ، حيث يجرى حاليا الدفع بالرحلات السياحية الداخلية إليها أخرها رحلة مدرسية لأكثر من 2000 طالب من 21 مدرسة تعليم أساسى وثانوى بالمحافظة.

 

واختتمت اليوم السبت فعالية البطولة بتكريم الفرق الفائزة فى البطولة أثناء الحفل الذى اقيم بنادى الطيران بمدينة بنى سويف والذى شهد افتتاح معرض الثقافة الجوية ونماذج الطائرات المختلفة.

واحة ميدوم السياحية ببنى سويف (3)

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