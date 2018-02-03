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صور.. مواطنون فى الأوروجواى يقدمون الورود لـ"آلهة البحر" طلبًا للبركة والخير

السبت، 03 فبراير 2018 04:00 ص
صور.. مواطنون فى الأوروجواى يقدمون الورود لـ"آلهة البحر" طلبًا للبركة والخير تقديم الورود لآلهة البحر


كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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احتفل مواطنون فى الأوروجواى خلال طقوس غريبة بـ" إلهة البحر" فى الأوروجواى، عن طريق تقديم مجموعة من الهدايا والقرابين إلى "إيمانجا" وهى إحدى آلهة البحر فى الديانة الإفريقية، على شواطئ العاصمة مونتيفيديو فى الأوروجواى.

ويعمل المصلون على تقديم الهدايا إلى إلهة البحر، للتعبير عن شكرهم وامتنانهم للخير الذى قدمته لهم ، مطالبين البركة والمزيد من الخير.

ويرتدى أتباع إيمانجا، فى مثل هذا الوقت من كل عام، ملابس باللون الأبيض لتكريم ملكة البحر " إيمانجا" ، من خلال الغناء والرقص حول تمثيلها لها على الشاطئ.

ويقدم المحتشدون الهدايا والزهور والرسائل ومنتجات التجميل إلى ملكة البحر، التى يعتقدون أنها تبارك حياتهم، ويعتبرون أنها الإله الراعى للصيادين.

كما يتم وضع الهدايا داخل قوارب بدائية صغيرة وإرسالها عبر المحيط "إلى ييمانجا"، ودعا منظمو الاحتفالية هذا العام المشاركين فيه إلى تجنب تلويث مياه المحيط من خلال تجنب إلقاء زجاجات بلاستيكية وأشياء أخرى قد تضر الحياة البحرية.


إضاءة الشموع تكريما لالهة البحر
إضاءة الشموع تكريما لالهة البحر

تقديم الورود فى مركب بدائى لآلهة البحر
تقديم الورود فى مركب بدائى لآلهة البحر

تقديم الورود لآلهة البحر
تقديم الورود لآلهة البحر

شموع وورود
شموع وورود

طقوس تقدم لالهة البحر فى الاراجواى
طقوس تقدم لالهة البحر فى الاراجواى

طقوس فى الاراجواى
طقوس فى الاراجواى

مركب بدائى به ورود كقربان لالهة البحر
مركب بدائى به ورود كقربان لالهة البحر

وضع ورود لالهة البحر
وضع ورود لالهة البحر

 


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