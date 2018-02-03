صور.. مستقبل وطن بأسيوط ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسى





اسيوط - محمود عجمى

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط مؤتمرا جماهيريا بمركز ساحل سليم لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لولاية ثانية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال أحمد حمودة على أمين المجالس المحلية بالحزب بالمحافظة والمشرف على تنظيم المؤتمر فى كلمته إننا نعلن من مركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط وبحضور المئات من المواطنين ورموز العائلات والعمد والمشايخ دعمنا الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسى ومبايعتنا المطلقة ونقول له إننا على العهد معك ونرى فيك مستقبل وطن لهذه الأمة وهذه الدولة ونجدد تفويضنا لك وشعب مصر لم ولن ينسى ما قدمته لمصر منذ استجابتك لنداء الشعب وتخليصنا من الجماعات الإرهابية وبدء مرحلة البناء والتعمير والمشروعات العملاقة وآخرها حقل ظهر الذى يعد أكبر كشف غاز طبيعى فى البحر الأبيض المتوسط.

وتابع حمودة أن حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب وبقيادة أمين محافظة أسيوط أحمد معوض نفادى بدأ فعاليات الحملات الدعائية بمحافظة أسيوط لتعريف المواطنين والجماهير بحجم الإنجازات التى تحققت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية ، وبضرورة المشاركة بكثافة فى صناديق الانتخابات لكى يدرك العالم بأسره ان اختيار السيسى فى مصر هو إرادة شعب.