صور.. مدير شرطة النقل يفتتح وحدة المتابعة والإحصاء الجنائى بالإدارة





كتب محمود عبد الراضى

افتتح اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، وحدة المتابعة والإحصاء الجنائى بإدارة البحث الجنائى بديوان عام الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.

تم إعداد الوحدة وتجهيزها بأحدث وسائل الكشف الجنائى عن المتهمين والمشتبه بهم، وعمل أرشيف كامل للمسجلين خطر والتشكيلات العصابية فى نطاق اختصاص الإدارة على مستوى المحافظات، واستحداث أرشيف معلومات تسجيل بيانات المسجلين خطر بالحاسب الآلى على قاعدة البيانات، مما له من أثر إيجابى فى أداء الإدارة العامة لعملها من سرعة ودقة فى تحقيق الاشتباهات وحفظ الأمن، وتعقب الخارجين على القانون، وسرعة التعرف على من اعتاد ارتكاب الجرائم، ومن تخصص فى سلوك إجرامى بذاته أو نشاط جنائى بعينه، ورصد بياناتهم، وما يتعلق بالجرائم التى ثبتت فى حقهم على أجهزة الحاسب الآلى.

جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية وتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتحديث وتطوير المنظومة الأمنية والمبانى الشرطية واستكمالا لمجهودات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات في تجهيز وتحديث كافة المنشأت ووسائل العمل المساعدة وتزويدها بأحدث الأجهزة والفنيين بصفة دائمة حتى يتسنى للإدارة القيام بواجباتها بقدرة أمنيه عالية.