video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 03 فبراير 2018 08:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. محاولة اعتداء والد 3 فتيات تحرش بهن طبيب أمريكى لحظة رؤيته بالمحكمة

السبت، 03 فبراير 2018 03:02 ص
صور.. محاولة اعتداء والد 3 فتيات تحرش بهن طبيب أمريكى لحظة رؤيته بالمحكمة محاولات الشرطة السيطرة على غضب الأب


كتب وكالات _ تصوير رويترز
إضافة تعليق

حاول والد 3 فتيات من الضحايا الكثيرات للارى نصار، التهجم على الطبيب السابق للاتحاد الأمريكى للجمباز الذى يحاكم بتهمة ارتكاب اعتداءات جنسية، ما أدى إلى تعليق مؤقت للجلسة التى كانت تقام، الجمعة، فى مدينة شارلوت بولاية ميشيغن.
 
فقد اندفع الرجل فى اتجاه المتهم وهو يصرخ بعدما سمع شهادات اثنتين من بناته الثلاث بشأن الانتهاكات الجنسية التى تعرضن لها، غير أن الشرطيين طرحوه أرضا قبل التعرض للارى نصار، على ما أظهرت صور بثتها قنوات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي.
 
وحصلت هذه الحادثة بعيد إدلاء ماديسن ولورن مارغرايفز بشهادتيهما عندما بدأ والدهما بالكلام مطالبا بالبقاء لبضع دقائق "فى غرفة مغلقة مع هذا الوحش".
 
وإثر رفض القاضى هذا الطلب، اندفع الوالد فجأة نحو الطبيب قبل اعتراضه من جانب الشرطيين وطرحه أرضا، وبدأ الوالد بالصراخ والشتائم مع تقييد الشرطيين يديه بالأصفاد، قبل التوجه إلى المدعية العامة انجيلا بوفيلايتيس "أنتم لم تقاسوا ما عشته".
 
وأضاف للشرطيين الذين كانوا يخرجونه من قاعة المحكمة "ماذا كنتم لتفعلوا لو حصل معكم ما حل بي؟، وقد أخرج المتهم الذى لم ينجح الوالد بلمسه، من قاعة المحكمة مع تعليق الجلسة لعشرين دقيقة.
 
ويقف لارى نصار (54 عاما) وراء أكبر فضيحة جنسية فى تاريخ الرياضة الأميركية، وقد اتخذت قضيته منحى جديدا عندما أعلنت القاضية فى المحكمة الثالثة التى يمثل أمامها أنه اعتدى على ما لا يقل عن 265 شابة خلال عشرين عاما.
 
وهو يحاكم منذ الأربعاء أمام محكمة شارلوت فى ميشيجن، وقد حكم عليه فى إطار محاكمتين سابقتين بمئة سنة فى السجن على الأقل بعد إدانته بتهم الاعتداء الجنسى وامتلاك مواد إباحية مرتبطة بأطفال.
 
 
إحدى بناته المعتدى عليهن
إحدى بناته المعتدى عليهن

الخوف فى عيون الطبيب
الخوف فى عيون الطبيب

الشرطة الأمريكية تحاول تقييد حركة والد الفتيات
الشرطة الأمريكية تحاول تقييد حركة والد الفتيات

الشرطة الأمريكية تسعى للسيطرة على غضب والد الفتيات
الشرطة الأمريكية تسعى للسيطرة على غضب والد الفتيات

الشرطة الأمريكية تضع الكلابشات فى يد الطبيب الأمريكى
الشرطة الأمريكية تضع الكلابشات فى يد الطبيب الأمريكى

الشرطى يحمى الطبيب خلال جلسة المحاكمة
الشرطى يحمى الطبيب خلال جلسة المحاكمة

الطبيب الأمريكى لارى نصار المتهم بالاعتداء الجنسى
الطبيب الأمريكى لارى نصار المتهم بالاعتداء الجنسى

اندفاع والد الفتيات بتجاه الطبيب خلال محاكمته
اندفاع والد الفتيات بتجاه الطبيب خلال محاكمته

لحظة محاولة والد الفتيات للاعتداء على لارى نصار
لحظة محاولة والد الفتيات للاعتداء على لارى نصار

محاولات السيطرة على غضب الأب
محاولات السيطرة على غضب الأب

والد الفتيات عقب القبض عليه
والد الفتيات عقب القبض عليه

والد الفتيات وهو يتحدث للقاضى
والد الفتيات وهو يتحدث للقاضى

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فضيحة لارى نصار الجنسية تطيح بالاتحاد الأمريكى للجمباز .. صور

اعتداء والد 3 فتيات

طبيب التحرش

طبيب أمريكى

فريق الجمباز الأمريكى

الاعتداء الجنسى فى أمريكا



لا تفوتك
خالد صلاح يكتب: راديو إيران على ساحل الغردقة

خالد صلاح يكتب: راديو إيران على ساحل الغردقة

قبيل زيارة السيسى.. عمانيون يتداولون فيديو للسلطان قابوس يشيد بالدور المصرى

قبيل زيارة السيسى.. عمانيون يتداولون فيديو للسلطان قابوس يشيد بالدور المصرى

إنفو جراف.. خطة الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية حتى عام 2021

إنفو جراف.. خطة الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية حتى عام 2021

بالأرقام.. "حريفة" الزمالك VS الاستثنائى عبد الله السعيد = 0

بالأرقام.. "حريفة" الزمالك VS الاستثنائى عبد الله السعيد = 0

حزب شفيق يهاجم عبد الرحيم على.. والأخير: مش عايز أتكلم فى أمور لم يأت أوانها

حزب شفيق يهاجم عبد الرحيم على.. والأخير: مش عايز أتكلم فى أمور لم يأت أوانها

صور.. الوليد بن طلال فى رحلة خيل برية مع أسرته بعد أيام من إطلاق سراحه

صور.. الوليد بن طلال فى رحلة خيل برية مع أسرته بعد أيام من إطلاق سراحه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة