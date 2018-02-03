صور.. محاولة اعتداء والد 3 فتيات تحرش بهن طبيب أمريكى لحظة رؤيته بالمحكمة





كتب وكالات _ تصوير رويترز

حاول والد 3 فتيات من الضحايا الكثيرات للارى نصار، التهجم على الطبيب السابق للاتحاد الأمريكى للجمباز الذى يحاكم بتهمة ارتكاب اعتداءات جنسية، ما أدى إلى تعليق مؤقت للجلسة التى كانت تقام، الجمعة، فى مدينة شارلوت بولاية ميشيغن.

فقد اندفع الرجل فى اتجاه المتهم وهو يصرخ بعدما سمع شهادات اثنتين من بناته الثلاث بشأن الانتهاكات الجنسية التى تعرضن لها، غير أن الشرطيين طرحوه أرضا قبل التعرض للارى نصار، على ما أظهرت صور بثتها قنوات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي.

وحصلت هذه الحادثة بعيد إدلاء ماديسن ولورن مارغرايفز بشهادتيهما عندما بدأ والدهما بالكلام مطالبا بالبقاء لبضع دقائق "فى غرفة مغلقة مع هذا الوحش".

وإثر رفض القاضى هذا الطلب، اندفع الوالد فجأة نحو الطبيب قبل اعتراضه من جانب الشرطيين وطرحه أرضا، وبدأ الوالد بالصراخ والشتائم مع تقييد الشرطيين يديه بالأصفاد، قبل التوجه إلى المدعية العامة انجيلا بوفيلايتيس "أنتم لم تقاسوا ما عشته".

وأضاف للشرطيين الذين كانوا يخرجونه من قاعة المحكمة "ماذا كنتم لتفعلوا لو حصل معكم ما حل بي؟، وقد أخرج المتهم الذى لم ينجح الوالد بلمسه، من قاعة المحكمة مع تعليق الجلسة لعشرين دقيقة.

ويقف لارى نصار (54 عاما) وراء أكبر فضيحة جنسية فى تاريخ الرياضة الأميركية، وقد اتخذت قضيته منحى جديدا عندما أعلنت القاضية فى المحكمة الثالثة التى يمثل أمامها أنه اعتدى على ما لا يقل عن 265 شابة خلال عشرين عاما.

وهو يحاكم منذ الأربعاء أمام محكمة شارلوت فى ميشيجن، وقد حكم عليه فى إطار محاكمتين سابقتين بمئة سنة فى السجن على الأقل بعد إدانته بتهم الاعتداء الجنسى وامتلاك مواد إباحية مرتبطة بأطفال.