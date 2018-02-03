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صور.. محافظ الإسكندرية يفتتح بطولة البحر المتوسط للملاحة الرياضية

السبت، 03 فبراير 2018 02:09 ص
صور.. محافظ الإسكندرية يفتتح بطولة البحر المتوسط للملاحة الرياضية الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية


الإسكندرية جاكلين منير
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افتتح الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، بنادى الاتحاد السكندرى، بطولة البحر المتوسط الدولية السابعة، وبطولة مصر الدولية الثالثة للملاحة الرياضية بالإسكندرية، بمشاركة 300 لاعب ولاعبة من 17 دولة عربية وأجنبية، والتى تقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الإسكندرية، فى الفترة من 1 حتى 4 فبراير الجارى، وتقام فاعلياتها بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وقرية مارينا بالساحل الشمالى وحدائق قصر المنتزة.

 

وفى كلمته رحب المحافظ، بجميع المشاركين من الدول العربية والأجنبية على أرض الإسكندرية أرض الحضانة والتاريخ عروس البحر الأبيض المتوسط، مؤكدا على أن الإسكندرية تسعد باستضافة هذه البطولة الدولية لرياضة من الرياضات السياحية فى المقام الأول، خاصة وأن الإسكندرية من أهم محافظات مصر السياحية ،وتقدم كامل الدعم للرياضة وبها العديد من الرياضيين الحاصلين إلى البطولات الدولية والعالمية فى الرياضات المختلفة، وافتتح المحافظ البطولة قائلا: "بِسْم الله نبدأ افتتاح بطولة البحر المتوسط للملاحة الرياضة"، ومتمنيا التوفيق للجميع.

 

جاء ذلك بحضور السيدة تاتيانا أجلو رئيس اتحاد البحر المتوسط للملاحة الرياضية والدكتور تامر مهنا رئيس الاتحاد المصرى، والدكتور محمد عرابى وكيل أول وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، ومحمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى.

 

من الجدير بالذكر أن بطولة البحر المتوسط للملاحة الرياضية تقام على أرض الإسكندرية لأول مرة بأفريقيا وفازت باستضافتها مِصر بعد منافستها مع فرنسا والبرتغال، وتشارك فى البطولة منتخبات مصر والإمارات العربية المتحدة، وفرنسا وإيطاليا وكرواتيا وصربيا وانجلترا وهونج كونج وروسيا وإسبانيا وتركيا وسويسرا وأستراليا وألمانيا ولتوانيا والنرويج والسويد.

 

المحافظ يفتتح البطولة
المحافظ يفتتح البطولة

 

جانب الاحتفالية
جانب الاحتفالية

 

جانب من العروض
جانب من العروض

 

انطلاق البطولة بنادى الاتحاد
انطلاق البطولة بنادى الاتحاد

 

المحافظ خلال كلمته
المحافظ خلال كلمته

 

 


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