صور.. مبادرة "عنيك فى عنينا" توقع الكشف على 2000 مواطن بالفيوم والغربية





كتب مدحت وهبة

أعلن مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "صناع الخير" للتنمية والمنسق العام لمبادرة "عنيك فى عنينا" لمكافحة مسببات العمى، بدء العمل فى محافظة الغربية كرابع محافظات المرحلة الأولى التى ضمت الفيوم والبحيرة والمنوفية.

"عنيك فى عنينا" تنقذ 2000 مواطن من العمى بالفيوم والغربية

وأكد مصطفى زمزم فى بيان اليوم أن قوافل أمس،الجمعة، التى زارت مركز قطور بالغربية، ومركز أطسا بالفيوم، نجحت فى توقيع الكشف الطبى على أكثر من 2000 مواطن لاكتشافالإصابات بالأمراض المسببة للعمى واتخاذ اللازم حيالها سواء بالعلاج الدوائى والقطرات، أو النظارات الطبية، أو العمليات الجراحية.

"عنيك فى عنينا" تنقذ 2000 مواطن من العمى بالفيوم والغربية

وأشار رئيس مجلس أمناء "صناع الخير" إلى أن توافد المواطنين وإقبالهم على الكشف والاستفادة من خدمات المبادرة فاق المتوقع، مؤكدا استمرار العمل الميدانى على الأرض لحين الوصول لكل محافظات مصر وإعلانها خالية من مسببات العمى بحلول عام 2020 لافتا الىأن نتائج المبادرة حتى الآن تثبت بشدة نجاح التعاون الثلاثى الذى يجمع بين القطاع الخاصومؤسسات المجتمع المدنى وإشراف ومتابعة مؤسسات الدولة.