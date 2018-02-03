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صور..مأساة طفل بالإسماعيلية مصاب بصرع ويحتاج لعلاج شهرى بـ700 جنيه

السبت، 03 فبراير 2018 08:00 ص
صور..مأساة طفل بالإسماعيلية مصاب بصرع ويحتاج لعلاج شهرى بـ700 جنيه محمد إبراهيم عواد


الإسماعيلية- جمال حراجى
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أسرة بسيطة قوامها أربع أفراد وتوفى عائلها منذ سنوات، ولم يترك شىيئا من حطام الدنيا حيث كان يعمل باليومية عمالة موسمية، والأم تعمل موظفة بسيطة فى إحدى المصالح الحكومية، هذا ملخص لحياة أسرة محمد إبراهيم عواد  17 عاما ومصاب بصرع ، ويعالج من هذا المرض منذ 13 عاما  لم يعيش طفولته كباقى الأطفال وترك المدرسة بسبب حالته المرضية،هو لا يتحدث كثيرا ، ولايعرف تفاصيل مرضه،ولكنه يحلم بأن يصبح شخصا طبيعيا، يكمل تعليمه مثل أقرانه ويعيش حياه عادية.

تقول هويدا حسين على والدة محمد لـ اليوم السابع، محمد عمرة 17 عاما وصيب بمرض الصرع وهو عبارة عن تشنجات عصبية تنتابه من حين لأخر، وقمنا بعرضه على العديد من الأطباء، وبدأنا رحلة العلاج بالكهرباء طوال الـ 13 عاما الماضية، علاج شهرى يتكلف 400 جنيه وكشف طبيب 300 جنيه فى كل مرة، وظروفنا الإقتصادية لا تسمح بذلك.

وتشير والدة محمد إلى أنه لا يوجد لديها أى دخل إضافي فوالده متوفى منذ عام 2015 وليس له معاش لأنه كان يعمل باليومية والأسرة مكونة من 4 أفراد  وابنى الكبير فى الجامعة ويعمل أثناء الدراسة للمساعدة فى الصرف على نفسة ودراسته وابن فى الصف الثالث الإعدادي وبنت فى الإبتدائية ومحمد المريض، وأنا موظفة وراتبى بسيط لا يكفى الإحتياجات اليومية للأسرة، وأصبحنا فى حالة سيئة للغاية.

وتضيف والدة محمد، حالة أبنى  صعبة جدا، وأنا مكتوفة الأيدي ليس لى حيلة، لكى أخفف عنه أو أجد له علاجا مناسبا.

وتناشد والدة محمد أصحاب الخير والقلوب الرحيمة والمسئولين بالتدخل أو المساهمة لحل مشكلة محمد المرضية وتوفير نققات العلاج الشهرى له، أو علاجه على نفقة الدولة.

للتواصل مع الحالة

01099282953  تليفون والدة محمد

01016219025 تليفون شقيق محمد " عبدالرحمن "

 

محمد إبراهيم عواد
محمد إبراهيم عواد

 

3- والدة محمد
والدة محمد

 


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