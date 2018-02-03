صور.. قومى المرأة بالوادى الجديد يعقد ندوة عن انتخابات الرئاسة بالخارجة

صور.. قومى المرأة بالوادى الجديد يعقد ندوة عن انتخابات الرئاسة بالخارجةالسبت، 03 فبراير 2018 06:42 م
مشاركة أهالى قرية بولاق
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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نفذ فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الوادى الجديد ندوة مكبرة ضمن فعاليات حملة "صوتك لمصر بكرة" التى أطلقها المجلس القومى للمرأة استعدادًا للانتخابات الرئاسية المقرر لها مارس المقبل فى قرية بولاق بالخارجة بحضور أعداد كبيرة من القيادات النسائية والتنفيذيين والرائدات الريفيات والمتطوعات وأعضاء الفرع والإداريين ومسئولى مكاتب شكاوى المرأة .
وقالت نادية عزمى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة في بيان لها إن الحملة تستمر حتى نهاية شهر مارس القادم وتشمل عقد مؤتمرات بكل مناطق المحافظة بهدف توعية المرأة بأهمية المشاركة السياسية فى الانتخابات الرئاسية القادمة بهدف حث المرأة على المشاركة فى الانتخابات القادمة.
جانب من الحضور
فعاليات الندوة
مشاركة أهالى قرية بولاق
أعضاء المجلس القومى للمرأة بالوادى الجديد
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