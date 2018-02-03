صور.. قوات الاحتلال تقتحم قرى فلسطينية وتصيب أشخاص بالرصاص

صور.. قوات الاحتلال تقتحم قرى فلسطينية وتصيب أشخاص بالرصاصالسبت، 03 فبراير 2018 07:03 م
قوات الاحتلال تطلق الرصاص
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أصيب أربعة مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال المواجهات المستمرة مع قوات الاحتلال التى اقتحمت بأعداد كبيرة عصر اليوم السبت، بلدة برقين جنوب غرب جنين الفلسطينية، للمرة الثانية بعد اقتحامها فجرا.
ووفق وكالة "معا" الفلسطينية، أفاد شهود عيان أن جرافات الاحتلال شرعت بهدم منزل وبركس للأغنام فى برقين، وتنادى عبر مكبرات الصوت " أحمد جرار سلم نفسك".
وأشارت إلى أن قوات كبيرة ومستعربين اقتحموا بلدة برقين، ونصبوا الحواجز العسكرية فى محيطها، وبدأوا بعمليات دهم لعدة منازل بحثا عن مطلوبين
كما اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم بلدة الكفير جنوب شرق جنين وحاصرت منزلا اعتقدت أن المطلوب أحمد جرار بداخله، قبل أن تعتقل مواطنين .
استخدام الليزر
جندي صهيوني
شاب فلسطيني
قوات الاحتلال تطلق النار
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