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السبت، 03 فبراير 2018 08:42 م
خالد صلاح
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صور.. قوات الاحتلال تقتحم قرى فلسطينية وتصيب أشخاص بالرصاص

السبت، 03 فبراير 2018 07:03 م
صور.. قوات الاحتلال تقتحم قرى فلسطينية وتصيب أشخاص بالرصاص قوات الاحتلال تطلق الرصاص


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أصيب أربعة مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال المواجهات المستمرة مع قوات الاحتلال التى اقتحمت بأعداد كبيرة عصر اليوم السبت، بلدة برقين جنوب غرب جنين الفلسطينية، للمرة الثانية بعد اقتحامها فجرا.

ووفق وكالة "معا" الفلسطينية، أفاد شهود عيان أن جرافات الاحتلال شرعت بهدم منزل وبركس للأغنام فى برقين، وتنادى عبر مكبرات الصوت " أحمد جرار سلم نفسك".

وأشارت إلى أن قوات كبيرة ومستعربين اقتحموا بلدة برقين، ونصبوا الحواجز العسكرية فى محيطها، وبدأوا بعمليات دهم لعدة منازل بحثا عن مطلوبين

كما اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم بلدة الكفير جنوب شرق جنين وحاصرت منزلا اعتقدت أن المطلوب أحمد جرار بداخله، قبل أن تعتقل مواطنين .

 

 

استخدام الليزر
استخدام الليزر

 

جندي صهيوني
جندي صهيوني

 

شاب فلسطيني
شاب فلسطيني

 

قوات الاحتلال تطلق النار
قوات الاحتلال تطلق النار

 


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اسرائيل



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