صور.. فلاح ببنى سويف يناشد أهل الخير توفير جهاز تعويضى لنجله المعاق





بنى سويف أيمن لطفى

"أناشد أهل الخير توفير جهاز تعويضى لابنى المعاق يساعده على التنقل واستكمال تعليمه ".. بهذه الكلمات بدأ أبوالوفا محمد "فلاح" سرد قصة معاناة نجله مع الاعاقة .

وأضاف قائلا: أقيم وأسرتى المكونة من زوجة وخمسة أبناء " 3بنات وولدين " بقرية الحيبة بمركز الفشن ببنى سويف، ومنذ سنوات كان سائق جرار زراعى يحرث الحقل بأرض يستأجرها شقيقى، وأثناء ذلك وضع نجلى محمد قدمه داخل محراث الجرار دون أن يراه السائق الذى توقف عقب سماعه صراخ الطفل.

ونقلنا نجلى إلى المستشفى المركزى ومنها إلى مستشفى قصر العينى وبتر الأطباء ساقه من أعلى الركبة، وظل لفترة بالمستشفى، وبعد تضميد جرحه عدنا إلى القرية، وتكفلت إحدى الجمعيات بنفقة جهاز تعويضى بدائى ليسير به، وبعد مرور عامين تبرع شخص من أهل الخير بشراء جهاز حديث، إعتمد عليه إبنى فى السير داخل المنزل وأثناء ذهابه للمدرسة، إذ تخلف عن أقرانه من الطلاب عامين بسبب الحادثة حتى بلغ عمره الآن 16عاما ومازال بالصف الثانى الإعدادى ولكنه يصر على استكمال دراسته.

و تابع أبو الوفا قائلا: لا يوجد بين أفراد أسرتنا من ينقل محمد على دراجة بخارية يوميا إلى مدرسته، إذ أذهب يوميا إلى عملى فى مساحة أرض زراعية محدودة استأجرها لكى تأكل من محصولها إحدى المواشى التى منحتنا إياها جمعية خيرية وتعد مصدر دخلنا الوحيد.

واستطرد أبو الوفا قائلا: بمرور السنوات يزداد نمو جسم نجلى ويحتاج إلى جهاز يناسبه نظرا لصغر حجم القديم، ونظرا لارتداءه جهاز تعويضى منذ عامين، يعيق حركته خاصة أثناء ذهابه من المنزل إلى مدرسة القرية سيرا والعودة ايضا، فهو يحتاج حاليا إلى جهاز جديد يناسبه.

أما "محمد أبو الوفا " فعلق قائلا " مش عايز حاجة إلا جهاز جديد علشان أعرف أمشى وروح المدرسة واستكمل تعليمى وأساعد والدى فى الحقل "

للتواصل تليفون" محمد محمود" أحد جيران والد الطفل المعاق 01285579874















