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صور.. عقد اتفاقيات لإقامة مشروعات بكفر الشيخ خلال ملتقى الاستثمار الثالث

السبت، 03 فبراير 2018 10:46 م
صور.. عقد اتفاقيات لإقامة مشروعات بكفر الشيخ خلال ملتقى الاستثمار الثالث جانب من اللقاء


كفر الشيخ – محمد سليمان
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شارك اللواء سيد نصر، محافظ كفر الشيخ، على رأس وفد بملتقى مصر الثالث للاستثمار تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وبحضور لفيف من وزراء ومحافظين وبحضور وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، وأكثر من 800 من رجال الأعمال والمال على مستوى العالم.

 

قال أشرف صحصاح، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، إن أعضاء الغرفة التجارية بكفر الشيخ برئاسة المهندس أحمد الرفاعى، رئيس مجلس الإدارة، وعضوية أحمد عبدالفتاح، وأحمد عياد ومحمد أبوخشبة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، شاركوا فى الملتقى الاستثمارى.

 

وأضاف صحصاح لـ"اليوم السابع": "تم الاتفاق مع بعض رجال أعمال على إقامة مشروعات استثمارية بالمحافظة، وتنشيط صناعة السياحة بكفر الشيخ، مؤكدا أن محافظة كفر الشيخ أصبحت جازبه للاستثمار بشكل كبير، نظر للموقع الجغرافى الذى تتميز بها، لوقوعها على الطريق الدولى الساحلى، وبطول 118 كيلو على ساحل البحر المتوسط، وجارى إقامة منطقة استثمارية على مساحة 10 آلاف فدان التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال المؤتمر الرابع للشباب، وإقامة مدينة رياضية، ومنطقه حرة، ومحطة كهرباء البرلس العملاقة، ومشروع الاستزراع السمكى بغليون.

محافظ كفر الشيخ يشارك في الملتقى الاستثماري
محافظ كفر الشيخ يشارك في الملتقى الاستثماري

 

المشاركون في الملتقى الاستثماري
المشاركون في الملتقى الاستثماري

 

جانب من حضور المحافظ وبعض أعضاء وفد كفر الشيخ
جانب من حضور المحافظ وبعض أعضاء وفد كفر الشيخ

 

جانب من المشاركين بالملتنقى
جانب من المشاركين بالملتنقى

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