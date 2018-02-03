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السبت، 03 فبراير 2018 08:57 ص
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صور.. حريق داخل مستشفى فى كوريا الجنوبية وإجلاء المرضى

السبت، 03 فبراير 2018 06:30 ص
صور.. حريق داخل مستشفى فى كوريا الجنوبية وإجلاء المرضى حريق داخل مستشفى فى كوريا الجنوبية


كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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اندلع حريق كبير، السبت، فى مستشفى سيفيرانس بسيول، وتصاعدت أعمدة الدخان وتم إجلاء مئات المرضى وسط تعزيزات أمنية واستدعاء رجال الحماية المدنية، وفق ما أبرزت وكالة "رويترز" ، ولا تزال أسباب الحادث مجهولة.

وكان أندلع حريق منذ أسبوع فى مستشفى وبلغت حصيلة الحريق الذى اندلع بمستشفى فى كوريا الجنوبية 41 قتيلا، وأصيب أيضا 70 شخصا آخرون بجروح جراء هذا الحريق الذى شب فى الطابق الأول من مبنى يضم مستشفى ومركزا لرعاية المسنين.

ونشرت أشرطة فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى ظهرت فيها طائرة هليكوبتر تحلق فوق المستشفى فى منطقة ميريانغ بجنوب شرق البلاد وقد تصاعدت منه أعمدة دخان كثيف. وحضرت العديد من سيارات الإطفاء إلى المكان، والمبنى مكون من خمسة طوابق، وقال رجال إطفاء موجودون فى الموقع إن عشرات الأشخاص لقوا حتفهم.

إجلاء المرضى
إجلاء المرضى

 

رجال الاطفاء
رجال الاطفاء

 

انتشار رجال الاسعاف
انتشار رجال الاسعاف

 

رجال الاطفاء بموقع الحريق
رجال الاطفاء بموقع الحريق

 

الدخان يتصاعد فى المستشفى
الدخان يتصاعد فى المستشفى

 


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