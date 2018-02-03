صور.. جامعة دمنهور تنظم قوافل طبية بيطرية بقرى البحيرة

نظمت جامعة دمنهور برئاسة الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور قافلة طبية توعوية زراعية وبيطرية لخدمة قرى إيتاى البارود، بدأت بقرية التلبانى وذلك بحضور إبراهيم صالح رئيس مدينة إيتاى البارود واللواء فايز شلتوت سكرتير عام محافظة الدقهلية من أبناء قرية التلبانى والمقدم محمود عرقوب نائبا ًعن المستشار العسكرى لمحافظة البحيرة.

تضمنت القافلة مجموعة من الأطباء لعمل تحاليل لأمراض الضغط والسكر والكشف المبكر على فيرس سى، طبقا ً للخطة الاستراتيجية لمكافحة وعلاج فيرس سى لجامعة دمنهور لمحافظة خالية من فيرس سى. وطالب رئيس جامعة دمنهور بإقامة جمعيات خيرية فى كل قرى ومراكز المحافظة، مؤكدا على تقديم كل سبل الدعم والإمكانيات بجامعة دمنهور ولكل العاملين بالجامعة لخدمة هذه الجمعيات وللمزيد من الأعمال الخيرية والمجتمعية والوقوف مع كل فئات المجتمع وأن مثل هذه القوافل "البيطرية والبشرية والزراعية والتوعوية" التى تقوم بها الجامعه جزء بسيط من الأعمال التى تقدمها لأبناء محافظة البحيرة والحرص على ضرورة العمل الجاد للنهوض بمصر ووضعها فى المكانة التى تستحقها.

وأشار الدكتور عبيد صالح إلى وجود أمراض عديدة تصيب الحيوانات مثل مرض السل وهو من الأمراض الخطيرة التى تنتشر بسرعة فائقة ليس فقط بين الأسر والعاملين بمجال الإنتاج الحيوانى والمزارعين، بل وكل أفراد المجتمع، وأنه لابد من متابعة الحيوانات ورصد حالتها الصحية بصورة مستمرة لمتابعة أى تغيرات على حالتها الصحية لأنه إذا لم يتم التشخيص السليم لحيوان واحد مصاب بمرض السل من الحيوانات المدرة للألبان تم حساب تكلفة ذلك وجد أنه يكلف الدولة 38 مليون جنيه لعلاج هذا المرض، لأنه من الأمراض التى تنتقل عن طريق الألبان ومنتجاتها وتعيش داخل الخلايا فى الأفراد المصابين تحتاج إلى علاج مكثف لمدة 6 أشهر.