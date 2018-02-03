صور.. تيلرسون يحذر المكسيك من تدخل روسيا فى انتخاباتها الرئاسية





مكسيكو (أ ف ب)

دعا وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون، المكسيك الجمعة إلى اليقظة والحذر من تدخل روسيا فى انتخاباتها الرئاسية فى يوليو المقبل.

والعملاء الروس متهمون باستخدام الدعاية على الانترنت والقرصنة لتقويض العمليات الانتخابية فى الولايات المتحدة ودول اوروبية عدة.

ويرفض الكرملين هذه الاتهامات. لكنّ تحقيقا حول ما اذا كانت حملة الرئيس دونالد ترامب تواطأت مع روسيا قد اطلَقَ ازمة سياسية مريرة فى الولايات المتحدة.

وطرحت تقارير فى واشنطن هذا الاسبوع مخاوف من ان تشهد المكسيك أيضا تدخلا كهذا فى يوليو عندما يختار الناخبون بديلا عن الرئيس انريكه بينا نييتو.

وعندما سئل تيلرسون عن هذا الامر خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره المكسيكى لويس فيديغاراي، اجاب "كل ما استطيع قوله لكم هو اننا نعلم ان روسيا تركت بصماتها فى عدد من البلدان حول العالم".

واضاف "نسمع ذلك من نظرائنا الاوروبيين ايضا. نصيحتى الى المكسيك هى كونوا متيقظين. وانتبهوا لما يحدث"، وفى خطاب له الاربعاء قبل بدء جولة تشمل خمسة بلدان فى اميركا اللاتينية، حذر تيلرسون من "الدور المقلق" الذى تؤديه الصين وروسيا فى اميركا اللاتينية، مطالبا القوى الاقليمية بالتعاون مع الولايات المتحدة، وقال تيلرسون ان "أمريكا اللاتينية لا تحتاج إلى قوى إمبريالية جديدة لا تسير سوى وراء مصالحها الخاصة".



الرئيس المكسيكى



مباحثات بين وزير الخارجية الامريكى والرئيس المكسيكى