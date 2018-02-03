صور.. تظاهر آلاف المواطنين الألمان رفضا لاستقبال مهاجرين جدد

صور.. تظاهر آلاف المواطنين الألمان رفضا لاستقبال مهاجرين جددالسبت، 03 فبراير 2018 04:13 م
تظاهرات ألمانيا
كتب: محمد الأحمدى - تصوير ( رويترز)
إضافة تعليق
تظاهر آلاف المواطنين الألمان اليوم السبت، ضد قانون الهجرة فى مدينة كوتبوس بألمانيا، ورفضا لاستقبال بلادهم مهاجرين جدد.
قالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الاتحادية إن ألمانيا لن تستضيف لاجئين من دول جنوب أوروبا كإيطاليا واليونان.
وأضافت أن ألمانيا قد استكملت بالفعل عمليه إعادة توزيع اللاجئين عام 2017"، وفق صحيفة "دى فيلت" الألمانية، اليوم الإثنين.
وأوضحت أنه خلال الأسابيع المقبلة لن يتم البت إلا فى بعض الحالات الفردية، مؤكدة أن عملية إعادة توزيع اللاجئين على المستوى الأوروبى انتهت رسميا فى سبتمبر من العام الماضى.
تظاهرات ألمانيا
جانب من تظاهرات الألمان
متظاهرون ألمان
متظظاهر ألمانى
جانب من التظاهرات
المتظاهرون الألمان فى برلين
جانب من التظاهرات الألمانية
جانب من التظاهرات ضد قانون الهجرة
لافتات ضد قانون الهجرة
آلاف المتظاهرين فى برلين
المتظاهرون الألمان ضد قانون الهجرة
جانب من التظاهرات ضد استقبال المهاجرين
إضافة تعليق
الداخلية تحبط مخططا إخوانيا لإفساد الانتخابات الرئاسية.. الأمن الوطنى يرصد تكليفات قطرية وتركية لإحداث فوضى بالبلاد قبل بدء ماراثون الاقتراع.. ويداهم لقاءً تنظيميا فى المنصورة ويضبط 5 من قيادات الجماعة
صفقات الأهلى الجديدة تثبت جدارتها فى السعودية.. على لطفى يذود عن مرمى الأحمر ببسالة.. حارس الشباب يحرم محمد شريف من أول أهدافه مع الشياطين.. محمد فخرى يقدم أوراق اعتماده.. وتأجيل ظهور صلاح محسن والجزار
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة