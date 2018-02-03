صور.. تظاهر آلاف المواطنين الألمان رفضا لاستقبال مهاجرين جدد





كتب: محمد الأحمدى - تصوير ( رويترز)

تظاهر آلاف المواطنين الألمان اليوم السبت، ضد قانون الهجرة فى مدينة كوتبوس بألمانيا، ورفضا لاستقبال بلادهم مهاجرين جدد.

قالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الاتحادية إن ألمانيا لن تستضيف لاجئين من دول جنوب أوروبا كإيطاليا واليونان.

وأضافت أن ألمانيا قد استكملت بالفعل عمليه إعادة توزيع اللاجئين عام 2017"، وفق صحيفة "دى فيلت" الألمانية، اليوم الإثنين.

وأوضحت أنه خلال الأسابيع المقبلة لن يتم البت إلا فى بعض الحالات الفردية، مؤكدة أن عملية إعادة توزيع اللاجئين على المستوى الأوروبى انتهت رسميا فى سبتمبر من العام الماضى.



تظاهرات ألمانيا



جانب من تظاهرات الألمان



متظاهرون ألمان



متظظاهر ألمانى



جانب من التظاهرات



المتظاهرون الألمان فى برلين



جانب من التظاهرات الألمانية



جانب من التظاهرات ضد قانون الهجرة



لافتات ضد قانون الهجرة



آلاف المتظاهرين فى برلين



المتظاهرون الألمان ضد قانون الهجرة